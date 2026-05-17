Олег Брячак вышел из «Справедливой России»

Депутат Псковской городской Думы от «Справедливой России», экс-руководитель регионального отделения партии Олег Брячак вышел из ее рядов.
Об этом политик сообщил в социальных сетях, опубликовав фото своего заявления на имя председателя СР Сергея Миронова.
Свое решение Олег Брячак объяснил несогласием с «назначением» руководителем регионального отделения партии депутата областного Собрания Натальи Тудаковой.
Напомним, что накануне она была избрана председателем Совета регионального отделения «Справедливой России».
