Олег Брячак вышел из «Справедливой России»

Депутат Псковской городской Думы от «Справедливой России», экс-руководитель регионального отделения партии Олег Брячак вышел из ее рядов.

Об этом политик сообщил в социальных сетях, опубликовав фото своего заявления на имя председателя СР Сергея Миронова.

Свое решение Олег Брячак объяснил несогласием с «назначением» руководителем регионального отделения партии депутата областного Собрания Натальи Тудаковой.

Напомним, что накануне она была избрана председателем Совета регионального отделения «Справедливой России».

