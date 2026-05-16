Наталью Тудакову избрали на пост председателя Совета реготделения «Справедливой России»

Наталья Тудакова избрана на пост председателя Совета отделения «Справедливой России» по Псковской области. Такое решение приняли на конференции регионального отделения партии 16 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Спасибо за доверие», - резюмировала Наталья Тудакова.

Из 22 действительных бюллетеней она набрала абсолютное число голосов.

Наталья Тудакова родилась 29 июля 1979 года в городе Острове.

В 2000 году окончила Псковский колледж строительства и экономики, квалификация «младший инженер-экономист». В 2003 году - Санкт-Петербургский Государственный технический университет, факультет «промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель. В 2011 году - Северо-Западную академию государственной службы в городе Пскове.

2001 - 2003 гг. - помощник юриста ЗАО «ТЕКО-ТЕРМИНАЛ».

2003 - 2006 гг. - бухгалтер в Псковском региональном отделении политической партии «Российская партия жизни».

2006 - 2007 гг. - помощник юриста ЗАО «ТЕКО-ТЕРМИНАЛ».

2007 - 2008 гг. - заместитель руководителя аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия».

С 2008 года - руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Псковской области, руководитель общественной приёмной регионального отделения.

2009 - 2011 гг. - помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов.

4 декабря 2011 избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

С 18 сентября 2016 по 30 сентября 2021 года - депутат Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике.

С сентября 2021 года - заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области, а с марта 2024 года - руководитель Центра содействия переселению «Соотечественник».

20 февраля 2026 года н а заседании Избирательной комиссии Псковской области состоялось вручение удостоверения депутата Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Мандат от партии «Справедливая Россия» стал вакантным после досрочного сложения депутатских полномочий Олегом Брячаком.

Напомним, ранее Наталья Тудакова была рекомендована на должность решением президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия».

Сегодня в Пскове проходит внеочередная отчетно- выборная Конференция партии «Справедливая Россия». В работе Конференции принимает участие депутат Государственной Думы Алексей Чепа. В повестку дня входят вопросы об избрании руководителя партийного реготделения, членов Совета, КРК, а также вопросы, касающиеся предстоящей избирательной кампании.