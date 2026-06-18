«Дневной дозор»: Патриотизм в политике – обязательная составляющая программы или набивший оскомину фетиш?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Патриотизм в политике – обязательная составляющая программы или избитый, набивший оскомину фетиш?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

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За последние 12 лет, особенно после начала патриотического подъема, вызванного присоединением Крыма, большинство политических партий в нашей стране стали активно использовать патриотическую риторику и лозунги, демонстрируя сплоченность вокруг флага. Основные идеологические посылы почти всех российских политических партий, которые представлены в Государственной Думе, в той или иной степени пронизаны темой патриотизма, которая уже стала мейнстримом. Использование этих приемов общепринято, на патриотизме выстраиваются идеологические конструкции в агитации и пропаганде.

Если посмотреть политические программы большинства партий, то тема патриотизма проходит красной линией через все их программные заявления. Особенно эта тенденция усилилась после 2022 года, с началом СВО.

Таким образом, сегодня патриотическая тематика находится в своей кульминационной точке, однако, как мы знаем из истории, патриотический подъем в обществе легко сменяется спадом. На это влияют и социально-экономическое положение в стране, ухудшение качества жизни людей, когда патриотические речи перестают действовать и начинают вызывать раздражение. Как говорил Салтыков-Щедрин: «Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли».

Если обратиться к значению слова «патриот», то это человек, который испытывает любовь к Родине и предан ей. При этом отношение его может быть несколько критичным. Сегодня же патриотизм априори подразумевает отсутствие критики, замалчивание проблем, полную поддержку власти и политического режима, а вот разумной критике и анализу происходящих событий сегодня в этом определении места нет. Более того, подобные проявления критики чреваты присвоением статуса иноагента.

В этой программе мы решили узнать у региональных представителей политических партий и наших экспертов, что для них значит патриотизм. Это обязательная составляющая программы или же избитый, набивший оскомину фетиш? Наблюдается ли у населения усталость от постоянной патриотической пропаганды? Или же они продолжают жить патриотическим подъемом времен 2014 года? Ответы на эти вопросы узнаем в программе «Дневной дозор».

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области Алексей Севастьянов пояснил, в каких случаях патриотическая риторика действительно может вызывать у людей чувство раздражения или утомления. Также парламентарий не считает негативным тот факт, что все партии позиционируют себя как патриотические, и разница между ними от этого становится неочевидной для избирателей.

«Конечно, хотелось бы, чтобы было меньше патриотической риторики и побольше патриотических дел. В патриотическое воспитание должны быть вовлечены все — от мала до велика. Быть патриотами — это очень здорово. Это говорит о силе государства, о могуществе и единстве. Что касается освещения этих вопросов, если оно навязчиво, то, возможно, это вызывает негативную реакцию. А когда люди видят вокруг себя реальные изменения, которые идут на пользу, они чувствуют себя соучастниками этого процесса. Если же речь идет о чем-то, что происходит где-то далеко и непонятно, то это вызывает сомнения. Хуже было бы, если бы существовали партии, которые выступают с какими-либо предложениями и видением будущего, не будучи патриотами. Это уже, наверное, иноагенты, а не общественные организации политических единомышленников. Пусть в патриотизме будут все едины, а взгляды могут отличаться. Достижение целей — сделать жизнь лучше и комфортнее для граждан — здесь у каждого может быть свое видение. Эти отличия важны, потому что в них рождается истина».

Региональный координатор ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков поделился своим взглядом на то, кто является подлинным патриотом. А также рассказал о том, наблюдает ли он за последние годы усталость населения от постоянной патриотической риторики в общественно-политическом пространстве.

«В первую очередь, я считаю, что патриотизм следует разделять. Есть патриотизм к своей стране, к своей Родине, а есть патриотизм к государству, например, к правительству. Граждане, которые поддерживают действующую власть, также считают себя патриотами. Однако есть и люди, которые переживают за нашу страну, за свою Родину, но при этом могут не соглашаться с действующей властью. Тем не менее они также могут называть себя патриотами. Я не считаю, что тема патриотизма как-то изъезжена или надоела людям, поскольку главная проблема, с которой сейчас сталкивается наша страна, — это проблема ведения специальной военной операции (СВО), которая занимает огромную долю ресурсов и, будем говорить прямо, нервов людей. Поэтому я считаю, что тема патриотизма актуальна именно сейчас, также как и тема победы в специальной военной операции. Она проходит основной линией у всех партий — как парламентских, так и непарламентских. Эта проблема беспокоит наших граждан, она максимально наболевшая и, вероятно, сейчас на первом месте. Безусловно, в предвыборной кампании все политические силы делают акцент на СВО и на победу в этой операции. СВО длится уже пятый год, но я не считаю, что у людей наблюдается усталость от патриотической линии и патриотической политики. В данном контексте патриотическая позиция со стороны государства или кандидата в депутаты просто необходима. Если не поддерживать и не развивать патриотизм, начиная со школы и заканчивая современной пропагандой, я считаю, что добиться победы в СВО будет намного сложнее».

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Псковской области Петр Алексеенко не считает, что патриотическая риторика политиков воспринимается обществом как «заезженная пластинка». По его словам, коммунистическая партия всегда придерживалась патриотических взглядов.

«КПРФ, как и КПСС, всегда опиралась на патриотизм и на настроения патриотически настроенных людей. Поэтому вся наша программа строится на этом. Понимаете? С 2014 года КПРФ одной из первых партий предложила признать Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику. Если бы мы признали их сразу и заключили мирный договор с ними, возможно, этого всего можно было бы избежать. Мы видим настроение людей и считаем, что это не временное явление. Мы постоянно работаем в этом направлении и пропагандируем патриотизм. Это не просто временное явление, которым мы пользуемся; это наша постоянная работа».

То, что патриотизм проходит красной нитью через предвыборные программы всех партий, нормальным явлением считает депутат Псковской городской Думы от «Яблока», историк Татьяна Пасман. Без этого, по ее мнению, в текущей российской политической реальности партии будут неконкурентоспособны и не соберут голоса избирателей. Татьяна Пасман объяснила, в чем отличие истинного патриотизма от лояльности государству и псевдопатриотизма. Она перечислила признаки, которые действительно указывают на усталость думающей части населения нашей страны от патриотической риторики политиков.

«Если мы говорим о патриотизме, то это ведь действие на благо страны и на благо людей. Другой вопрос в том, что существует патриотизм и псевдопатриотизм, когда реальные действия пытаются подменять яркой, громкой и броской риторикой. Более того, под патриотизмом иногда подразумевается лояльность государству, что, как многократно доказывала история, не имеет никакого отношения к настоящему патриотизму. Это может привести к трагедиям, вплоть до гибели огромного количества граждан ради амбиций государственных деятелей. Авторитет страны падает, её граждане воспринимаются как враги. Из истории мы знаем, что нередко результатом такой трактовки патриотизма становится потеря суверенитета и множество печальных последствий для людей. Поэтому это не патриотизм. Очень сложно разделять эти понятия, и для этого нужно внимательно думать. От настоящей патриотической тематики люди не устают, потому что она в своей основе имеет то великое, что есть у нас, и те проблемы, которые существуют внутри нашей страны, а также то, как мы их решаем. Если эта программа работает, то наша жизнь улучшается. Люди, думающие о будущем, устают от псевдопатриотической тематики — от подмены реальных решений проблем флешмобами, фестивалями и прочими мероприятиями. Когда вместо социальных решений острых проблем предлагаются громкие лозунги и поиск виноватых где-то вовне, люди устают. И, конечно, они устают от того, что разные взгляды политических сил на важные для своей страны вопросы могут быть очень опасны. Когда партия, а наша партия это хорошо показывает, поднимает острые и болезненные проблемы, это нередко приводит к репрессиям и негативным последствиям. От таких вещей люди, конечно, устают».

Ярким примером того, как проявляется усталость населения от той или иной политической риторики, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает события 2014 года, когда возник «крымский консенсус». Тогда, на протяжении нескольких лет, весь электорат активно поддерживал кандидатов партии власти, делавших ставку на патриотизм. Но потом наступил 2018 год, и по стране прошла волна протестных выборов: в целом ряде субъектов голосовали за кого угодно, только не за представителей партии власти. По наблюдениям политолога, на сегодняшний день определенная утомленность населения тоже наблюдается, однако от ситуации 2018 года она далека.

«Любая политическая риторика в конце концов становится привычной. Это характерная черта не только патриотизма: если людям всё время говорить об одной и той же политической системе, окрашивая её исключительно в рамках какой-то одной мировоззренческой идеи и приводя всех к ней, то, без сомнения, это начинает надоедать. Патриотизм сейчас действительно стал мейнстримом. Разговоры на эту тему необходимы, и многие совершенно искренне об этом говорят. Однако возникает следующий момент. Когда это становится мейнстримом, начинают говорить не только те, кто искренне в это верит, но и те, кто считает, что так теперь говорить правильно. Люди, которые вчера говорили о либеральных ценностях и западном курсе, сегодня начинают с теми же интонациями и с тем же выражением лица рассказывать о патриотизме. И это уже вызывает сомнения. Чем больше таких людей становится, тем сомнительнее звучат их высказывания. В 2022 году снова наблюдалось сплочение и консолидация вокруг патриотических настроений. Прошло четыре года, и уже есть определённая усталость. В настоящее время, конечно, такого протестного голосования, как в 2018 году, в регионах не будет, но усталость налицо. Это нормально и объясняется целым рядом объективных причин. Мы говорим о социальных причинах — они тоже, безусловно, существуют. Фиксируется снижение покупательной способности домохозяйств — это правда. Многие люди не могут позволить себе привычный уровень комфорта и структуру потребления. Но всё это размывает ту базу поддержки, которая закладывается в генеральное направление руководства страны. При этом неважно, было ли это патриотическое, либеральное или коммунистическое направление: если люди начинают жить хуже, то то, о чём говорит власть, не воспринимается однозначно положительно определённой частью населения».

Известный российский политический консультант Игорь Минтусов обратил внимание на то, что не любой патриотизм может вызывать у населения раздражение. Ведь, по данным исследований российских и французских специалистов, оттенков патриотизма есть несколько. Государственный патриотизм — когда человек, помимо любви к Родине, разделяет все государственные нарративы. Негосударственный патриотизм — когда любовь к Родине отделена от государственных институтов. Третий вид — местный патриотизм, когда человек любит свою школу, улицу, своих бабушку и дедушку… И последний тип — это патриотизм прагматический, когда страна для гражданина сделала что-то хорошее, в противном же случае — «я не патриот».

«Смысл слова "патриотизм" заключается в том, что если ты патриот, то ты государственный патриот, и ты обязан, помимо любви к Родине, любить и государственные институты. Здесь очень важно обозначить эти оттенки, как патриотизм государственный. Любовь или доверие к государству связано с экономической ситуацией, политической и так далее. Если патриотизм подтверждается какими-то действиями — например, победой или военной мощью, если идут военные действия, либо когда государство делает что-то конкретное и хорошее, например, открывает новый парк в городе или организует какой-то праздник, — тогда патриотизм, соответственно, находится на высоком уровне. Однако если люди слышат только государственную риторику патриотизма и нет подкрепленных этой риторикой действий, то они начинают уставать. Поэтому всё зависит не столько от риторики, сколько от того, насколько эта риторика подкрепляется конкретными ощутимыми действиями или событиями, которые происходят в магазинах, на улице, по которой ты идёшь, и так далее».

В программе представители региональных отделений партий и наши эксперты делились мнениями о том, что же такое патриотизм – заезженная пластинка или обязательная составляющая политической программы каждой партии, рассчитывающей на голоса избирателей? И устают ли избиратели от постоянных патриотических речей? Одни собеседники убеждены, что патриотическая риторика должна присутствовать как в политической программе партий, так и в головах и сердцах населения. Однако многие наши комментаторы отмечали, что очень важно отличать лжепатриотизм и лояльность к государству, патриотизм ради хайпа от истинной любви к своей Родине, ведь именно от такого «пустого» патриотизма, который на сегодняшний день может стать мейнстримом для многих политических партий, устает потенциальный электорат.

Александра Братчикова