 
Политика

В ЛДПР констатировали обнищание среднего класса и выступили за контроль за ценами

0

Реальные доходы населения России сокращаются, покупатели из среднего класса массово переходят в эконом-класс, а граждане живут от зарплаты до кредита на фоне роста тарифов и цен. Такое мнение высказала заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар в эфире радио ПЛН FM.

Ритейлеры проанализировали покупательские чеки и зафиксировали серьезное изменение структуры потребления. Сегмент обеспеченных граждан сохранил прежние объемы покупок, однако потребители из среднего класса значительно сократили расходы и перешли в эконом-класс. «Тарифы на общественный транспорт и коммунальные платежи растут дважды в год, а цены на продукты питания постоянно увеличиваются», - подчеркнула Элеонора Кавшар.

Высокая закредитованность населения создает плодородную почву для микрофинансовых организаций. Гостья студии отметила, что граждане живут от зарплаты до кредита. «Увы, очень высокая закредитованность населения. МФО понимают, что у них сейчас сезон, плодородная почва. Мы против всех этих микрофинансовых организаций, потому что они вгоняют людей в кабалу, портят людям жизнь», — сказала политик. Она разъяснила, что высокая закредитованность напрямую свидетельствует об отсутствии у людей свободных денег.

Для решения экономических проблем ЛДПР предлагает ввести государственный «потолок цен» на продукты первичного потребления. Элеонора Кавшар обозначила еще одну острую проблему — снижение качества продуктов питания. 

«Школьное питание, детское питание — это всё сходит на нет, к сожалению, потому что себестоимость растёт, никто экономить не хочет, прибыль свою снижать не хочет, но это всё сказывается на людях», — сказала заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026