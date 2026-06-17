В ЛДПР констатировали обнищание среднего класса и выступили за контроль за ценами

Реальные доходы населения России сокращаются, покупатели из среднего класса массово переходят в эконом-класс, а граждане живут от зарплаты до кредита на фоне роста тарифов и цен. Такое мнение высказала заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар в эфире радио ПЛН FM.

Ритейлеры проанализировали покупательские чеки и зафиксировали серьезное изменение структуры потребления. Сегмент обеспеченных граждан сохранил прежние объемы покупок, однако потребители из среднего класса значительно сократили расходы и перешли в эконом-класс. «Тарифы на общественный транспорт и коммунальные платежи растут дважды в год, а цены на продукты питания постоянно увеличиваются», - подчеркнула Элеонора Кавшар.

Высокая закредитованность населения создает плодородную почву для микрофинансовых организаций. Гостья студии отметила, что граждане живут от зарплаты до кредита. «Увы, очень высокая закредитованность населения. МФО понимают, что у них сейчас сезон, плодородная почва. Мы против всех этих микрофинансовых организаций, потому что они вгоняют людей в кабалу, портят людям жизнь», — сказала политик. Она разъяснила, что высокая закредитованность напрямую свидетельствует об отсутствии у людей свободных денег.

Для решения экономических проблем ЛДПР предлагает ввести государственный «потолок цен» на продукты первичного потребления. Элеонора Кавшар обозначила еще одну острую проблему — снижение качества продуктов питания.

«Школьное питание, детское питание — это всё сходит на нет, к сожалению, потому что себестоимость растёт, никто экономить не хочет, прибыль свою снижать не хочет, но это всё сказывается на людях», — сказала заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике.