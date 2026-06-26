Евгению Сотнику вручили удостоверение и значок депутата Псковской гордумы

Предпринимателю Евгению Сотнику вручили удостоверение и значок депутата Псковской городской Думы от КПРФ на заседании Думы 26 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Евгений Сотник / «ВКонтакте»

В составе гордумы Евгений Сотник занял место досрочно сложившего полномочия Бориса Прилипкина.

Евгений Сотник являлся депутатом Красногородского муниципального округа по единому списку. Он - сын бывшего начальника штаба 76-й гвардейской дивизии ВДВ, полковника, бывшего председателя комитета по СМИ Псковской области, заместителя директора гипермаркета «Империал» Александра Сотника.

Полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу от КПРФ Бориса Прилипкина досрочно прекратили на 48-й сессии гордумы 29 мая. 19 из 19 присутствующих на сессии депутатов поддержали решение.