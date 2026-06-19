Мандат Бориса Прилипкина в Псковской гордуме передали Евгению Сотнику

Депутатский мандат Бориса Прилипкина в Псковской городской Думе передали предпринимателю Евгению Сотнику (КПРФ), сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Территориальной избирательной комиссии города Пскова Анна Садовникова.

Фото: Евгений Сотник / «ВКонтакте»

В составе гордумы Евгений Сотник займет место досрочно сложившего полномочия Бориса Прилипкина.

Евгений Сотник являлся депутатом Красногородского муниципального округа по единому списку. Он - сын бывшего начальника штаба 76-й гвардейской дивизии ВДВ, полковника, бывшего председателя комитета по СМИ Псковской области, заместителя директора гипермаркета «Империал» Александра Сотника.

Полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу от КПРФ Бориса Прилипкина досрочно прекратили на 48-й сессии гордумы 29 мая. 19 из 19 присутствующих на сессии депутатов поддержали досрочное прекращение полномочий.