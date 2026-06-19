 
Политика

Мандат Бориса Прилипкина в Псковской гордуме передали Евгению Сотнику

0

Депутатский мандат Бориса Прилипкина в Псковской городской Думе передали предпринимателю Евгению Сотнику (КПРФ), сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Территориальной избирательной комиссии города Пскова Анна Садовникова.

Фото: Евгений Сотник / «ВКонтакте»

В составе гордумы Евгений Сотник займет место досрочно сложившего полномочия Бориса Прилипкина.

Евгений Сотник являлся депутатом Красногородского муниципального округа по единому списку. Он - сын бывшего начальника штаба 76-й гвардейской дивизии ВДВ, полковника,  бывшего председателя комитета по СМИ Псковской области, заместителя директора гипермаркета «Империал» Александра Сотника. 

Полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу от КПРФ Бориса Прилипкина досрочно прекратили на 48-й сессии гордумы 29 мая. 19 из 19 присутствующих на сессии депутатов поддержали досрочное прекращение полномочий.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Сотник Александр Алексеевич

Сотник Александр Алексеевич

Председатель комитета по средствам массовой информации и связям с общественностью администрации Псковской области (2002-2004 гг.).

Прилипкин Борис Сергеевич

Прилипкин Борис Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по единому округу 7-го созыва (2022-2026 гг.).

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026