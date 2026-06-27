«Справедливая Россия» определила список кандидатов на выборах в Заксобрание Псковской области

Партия «Справедливая Россия» утвердила кандидатов на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Псковской области, которые пройдут 18–20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении.
В первую пятёрку регионального списка вошли: Наталья Тудакова, Александр Ножка, Андрей Давыдов, Сергей Шишков и Анастасия Григорьева.
По одномандатным округам:
- Округ №1 — Наталья Тудакова;
- Округ №2 — Анастасия Григорьева;
- Округ №3 — Виктор Яшин (экс-депутат Государственной Думы);
- Округ №4 — Игорь Иванов;
- Округ №5 — Сергей Шишков;
- Округ №6 — Евгений Смирнов;
- Округ №7 — Александр Ножка;
- Округ №8 — Сергей Алексеев;
- Округ №9 — Юрий Федоров;
- Округ №10 — Станислав Татаринович;
- Округ №11 — Анатолий Васильев;
- Округ №12 — Татьяна Петрова;
- Округ №13 — Виктория Огирок;