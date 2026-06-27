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«Справедливая Россия» определила список кандидатов на выборах в Заксобрание Псковской области

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Партия «Справедливая Россия» утвердила кандидатов на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Псковской области, которые пройдут 18–20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении.

В первую пятёрку регионального списка вошли: Наталья Тудакова, Александр Ножка, Андрей Давыдов, Сергей Шишков и Анастасия Григорьева.

По одномандатным округам:

  • Округ №1 — Наталья Тудакова;
  • Округ №2 — Анастасия Григорьева;
  • Округ №3 — Виктор Яшин (экс-депутат Государственной Думы);
  • Округ №4 — Игорь Иванов;
  • Округ №5 — Сергей Шишков;
  • Округ №6 — Евгений Смирнов;
  • Округ №7 — Александр Ножка;
  • Округ №8 — Сергей Алексеев;
  • Округ №9 — Юрий Федоров;
  • Округ №10 — Станислав Татаринович;
  • Округ №11 — Анатолий Васильев;
  • Округ №12 — Татьяна Петрова;
  • Округ №13 — Виктория Огирок;
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