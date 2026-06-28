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Псковская делегация принимает участие в первом этапе съезда «Единой России»

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Первый этап съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве сегодня, 28 июня. На нем партия утвердит списки кандидатов на выборы в Государственную Думу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Участие в мероприятии примут почти четыре тысячи человек. На площадке соберутся победители предварительного голосования партии из числа ветеранов СВО, в том числе, Герои России, главы регионов, члены правительства, действующие депутаты, сенаторы, молодогвардейцы, волонтёры, сторонники «Единой России», эксперты.

 

На съезде от Псковской области присутствуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и другие партийцы.

Всего делегация Псковской области составляет более 40 человек. Как сообщил Псковской Ленте Новостей Александр Козловский, это наибольшее количество за время, которое он возглавляет реготделение. 

Ожидается, что на съезд приедет президент.

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