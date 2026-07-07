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Жители приграничных территорий Псковской области внесли предложения в Народную программу

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В региональное отделение «Единой России» передали предложения в Народную программу от четырех приграничных округов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение «Единой России»

Предложения в Народную программу «Единой России» от жителей Красногородского, Палкинского, Печорского и Пыталовского муниципальных округов переданы в региональное отделение партии. Сбор и систематизацию наказов избирателей провел Советник губернатора Псковской области Павел Гомон.   

Эти четыре муниципалитета на выборах представляют единую региональную группу. Работа по формированию программы велась с учетом специфики и реальных потребностей приграничных территорий Псковской области.

В сводный пакет от Красногородского, Палкинского, Печорского и Пыталовского округов вошли самые актуальные для местных жителей запросы. В их числе — вопросы развития сельской инфраструктуры, модернизации учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также дальнейшей комплексной поддержки семей участников специальной военной операции, которая остается безусловным приоритетом для партии. 

«Народная программа потому и называется народной, что пишется миллионами голосов, — отметил Павел Гомон. — Мы провели множество встреч с жителями наших округов. Люди видят, как меняются их территории благодаря ранее принятым решениям, но у них есть и новые идеи. Наша задача — сделать так, чтобы каждое конструктивное предложение нашло отражение в программе и было реализовано на деле. Принцип "государство для человека" заложен в основу нашей работы, и мы обязаны на него опираться».   

Все собранные предложения будут рассмотрены и включены в итоговый региональный сегмент Народной программы. «Единая Россия» берет на себя жесткий контроль за ее исполнением, чтобы каждое обещание было подкреплено реальными делами и финансированием. 

Напомним, Народная программа «Единой России» формируется на основе прямых обращений граждан и станет главным документом, на который партия будет опираться в своей законотворческой и региональной работе. По всей стране в нее уже поступило более 2,5 миллиона предложений от неравнодушных граждан.

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