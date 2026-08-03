Начался этап подачи заявлений на ДЭГ и механизм «Мобильный избиратель»

Начался этап подачи заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и механизм «Мобильный избиратель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Видео: Избирательная комиссия Псковской области

Подача заявлений на ДЭГ осуществляется через личный кабинет на портале «Госуслуги». Подача заявлений продлится до 24:00 14 сентября. Проголосовать можно 18, 19 и 20 сентября (до 20:00) на портале ДЭГ.

Также начинает работу механизм «Мобильный избиратель» — голосование по месту нахождения. «Если во время выборов вы будете в отпуске, командировке или просто на другом участке, этот механизм — для вас», — пояснили в облизбиркоме.

Подать заявление о включении в список избирателей, указав выбранный избирательный участок, можно в срок до 24:00 14 сентября любым удобным способом: в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии, через портал «Госуслуги», с 9 по 14 сентября в любой участковой избирательной комиссии.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.