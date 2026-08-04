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Игорь Сопов провёл лекцию для личного состава псковского управления Росгвардии

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В рамках подготовки к Единому дню голосования, который состоится 20 сентября, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов провёл лекцию для личного состава управления Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме. 

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Встреча прошла в сотрудничестве с обществом «Знание» как часть большой кампании по информированию избирателей. Обсудили все этапы организации предстоящего дня голосования. Также речь шла о том, какие новые инструменты будут доступны избирателям для проверки себя в списках, поиска избирательных участков и получения информации.

Помимо этого, говорили про форматы участия (от традиционных избирательных участков до дистанционного электронного голосования) и обеспечение максимальной инклюзивности избирательного процесса, чтобы проголосовать мог каждый гражданин.

«Сотрудничество избирательных комиссий с правоохранительными органами, образовательными учреждениями и общественными организациями создаёт прочную основу для проведения честных, прозрачных и безопасных выборов. Наша общая задача — не просто организовать голосование, а сделать так, чтобы каждый житель региона чувствовал себя защищённым и имел все возможности реализовать своё избирательное право», — подчеркнул Игорь Сопов.
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Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

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