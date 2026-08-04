Игорь Сопов провёл лекцию для личного состава псковского управления Росгвардии

В рамках подготовки к Единому дню голосования, который состоится 20 сентября, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов провёл лекцию для личного состава управления Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Встреча прошла в сотрудничестве с обществом «Знание» как часть большой кампании по информированию избирателей. Обсудили все этапы организации предстоящего дня голосования. Также речь шла о том, какие новые инструменты будут доступны избирателям для проверки себя в списках, поиска избирательных участков и получения информации.

Помимо этого, говорили про форматы участия (от традиционных избирательных участков до дистанционного электронного голосования) и обеспечение максимальной инклюзивности избирательного процесса, чтобы проголосовать мог каждый гражданин.