«Политкухня»: Политолог Дмитрий Солонников о неожиданностях и закономерностях предвыборной кампании

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Политический шеф проекта Александр Савенко снова пригласил к «разделочному столу» политолога, политтехнолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова. На этот раз они поговорят о неожиданностях и закономерностях предвыборной кампании.

Начало программы — в 13:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.