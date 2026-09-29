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Определены заместители председателей комитетов псковского ЗакСа

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Стали известны имена заместителей председателей комитетов Законодательного Собрания Псковской области. Решения приняты на первой сессии восьмого созыва регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Комитет по социальной политике возглавил Игорь Дитрих, его заместители - Наталья Тудакова (на постоянной профессиональной основе) и Дмитрий Мельцер. 

Комитетом по региональной политике и местному самоуправлению руководит Алексей Севастьянов. Заместители - Дмитрий Михайлов (на постоянной профессиональной основе) и Олег Савельев.

Комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию возглавил Андрей Козлов. Заместители - Антон Минаков (на постоянной профессиональной основе) и Оксана Лазарева.

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике будет возглавлять Павел Гомон. Зампредседателя - Елена Синëва.

Комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту будет работать под руководством Дмитрия Быстрова, заместители - Игорь Романов (на постоянной профессиональной основе) и Михаил Каратыш. 

Все заместители по итогам тайного голосования набрали по 23 голоса (всего на сессии присутствовали 24 депутата). 

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