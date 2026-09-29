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Составы комитетов псковского Заксобрания утвердили депутаты

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Составы комитетов Законодательного Собрания Псковской области утвердили депутаты на первой сессии регионального парламента восьмого созыва 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В состав комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию вошли: Андрей Козлов (председатель), Оксана Лазарева, Антон Минаков, Игорь Романов, Олег Савельев, Юрий Сорокин, Татьяна Фомченкова.

В состав комитета по социальной политике - Игорь Дитрих (председатель), Дмитрий Белюков, Евгений Васильев, Надежда Васильева, Дмитрий Мельцер, Елена Синёва, Наталья Тудакова, Юлия Ярышкина.

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике будут представлять: Павел Гомон (председатель), Петр Алексеенко, Евгений Васильев, Дарья Козьякова, Дмитрий Мельцер, Елена Синёва, Юрий Сорокин, Юлия Ярышкина.

Членами комитета по региональной политике и местному самоуправлению стали: Алексей Севастьянов (председатель), Дмитрий Белюков, Надежда Васильева, Михаил Каратыш, Андрей Ключко, Дарья Козьякова, Дмитрий Михайлов, Олег Савельев.

Комитет Законодательного Собрания по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту - Дмитрий Быстров (председатель), Михаил Каратыш, Андрей Ключко, Оксана Лазарева, Игорь Романов, Татьяна Фомченкова, Евгений Шумайлов.

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