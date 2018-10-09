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Общество

Я вас не слышу, потому что я ору

09.10.2018 22:18|ПсковКомментариев: 9

В Пскове 9 октября в зале заседаний Псковской городской Думы прошли публичные слушания по судьбе лесопарка в Промежицах. Представители детско-юношеской спортивной школы «Ника» как могли аргументировали необходимость перезонировать здешний лесной участок в 46 тыс. кв. м, чтобы обустроить там лыжероллерную трассу и возвести сопутствующие спортивные сооружения, а представители общественности активно, если не сказать агрессивно, настаивали на сохранении редкого места для прогулок псковичей.

Участники слушаний высказывались весьма экспрессивно. Эмоции зашкаливали, и даже звонкий колокольчик председательствовавшего заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова не мог прервать бурных дискуссий, нередко срывавшихся в откровенную перепалку и взаимные обвинения в непрофессионализме и недостаточном погружении в предмет. Вот только едва ли аргументы выступавших становились от этого убедительнее.

Pro

Обсуждаемый участок земли в Промежицах с кадастровым номером КН 60:27:0220204:122 (располагается за домом № 114 на ул. Советской армии) не только относится к зоне Р3 «Зеленые насаждения», он еще и частично попадает в зону охраны объектов культурного наследия (Дом жилой «Арсеньевская школа», монастырь целителя Пантелеймона). Так что тут особо не разгуляешься.

Как пояснил начальник управления по градостроительной деятельности, главный архитектор города Сергей Кондратьев, на участке в принципе запрещено любое капитальное строительство. Так что коттеджей (а именно появления здесь коттеджного поселка больше всего опасалась общественность) здесь не может быть в принципе, заверил он.

Более того, по его словам, на рассматриваемом участке действуют настолько жесткие ограничения, что здесь даже не могут появиться временные гаражи или торговые объекты.

Сухим кондовым языком перезонирование объясняется предложением построить и разместить здесь открытые и закрытые спортивные сооружения. Инициаторы проекта пояснили, что намерены возвести здесь лыжероллерную трассу и несколько сопутствующих сооружений, среди которых трибуны, места для переодевания спортсменов, хранения инвентаря и так далее. Ничего капитального, все быстровозводимое, без грубого вмешательства в ландшафт. Трассу же вообще предложили рассматривать как элемент благоустройства.

Природоохранный статус не позволит рубить деревья направо и налево, ну разве что исключение сделают для санитарной рубки, под которую, смеем надеяться, не подведут всю местную растительность.

Директор МБУДО Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Константин Чижов заверил, что прежде, чем резать, авторы проекта семь раз отмерили. Он согласился, что самостоятельно его организации сложно потянуть такой глобальный проект, но надежды на помощь никто не отменял. «Да у нас были ситуации, когда не на что было купить лодки, но мы решаем эту проблему. И здесь мы будем идти поэтапно. И надеемся, что нам помогут. Например, через совместный проект с ПсковГУ», - пояснил он.

Необходимость реализации он описал коротко: «Если мы не будем развивать спорт, то все наши дети будут ходить с банками пива». «Школа гребли - это школа, которую знают во всем мире, и позориться мы не собираемся», - прозвучало также из его уст.

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов подчеркнул, что сегодня псковским детишкам негде кататься на роликах, лыжах, да даже на велосипедах. Строительство лыжероллерной трассы, по его словам, этот пробел закроет. Участок выбран неслучайно - чтобы заниматься данными видами спорта необходимы перепады высоты.

Тренер по биатлону Елена Вайгина из Центра спортивной подготовки в Пскове и вовсе назвала себя «виновницей торжества», заявив, что идея проекта принадлежит ей. Она также указала на то, что детям, которым интересен лыжный спорт, биатлон, ролликовые коньки, заниматься в Пскове негде. «Бегают вокруг мостов, откуда их все гоняют», - посетовала тренер.

В качестве печального примера Елена Вайгина привела уроженок Пскова Настю Калину и ее сестру Олю, «которых знали во всем мире и боялись». «Они были вынуждены уехать в Остров, потому что у нас тренироваться негде. А ведь у нас есть и другие талантливые дети», - добавила она. А в качестве положительного призвала посмотреть на опыт Петрозаводска, где место для тренировок обустроили в центральном парке города.

Еще один момент, на который обратил внимание тренер, это недопустимость частных инвестиций в подобные проекты. По ее мнению, это опасный путь, который, как правило, приводит совсем не туда, куда нужно. «Это может привести к беспределу, как в Острове. Если бы там база была областного уровня, а не частного, там было бы все идеально», - подчеркнула Елена Вайгина.

Интересно, считают ли намек областные власти?

На фото: Накануне слушаний в социальных сетях появились тревожные записи о судьбе промежицкого леса

Contra

Несмотря на все попытки успокоить общественность заверениями, что обустроить на обсуждаемом участке в Промежицах коттеджный поселок никак невозможно (директор МБУДО Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Константин Чижов заявил, что его такие предположения вообще повергают в шок), общественность успокаиваться не торопилась.

Так, лидер движения «Свободный берег» Игорь Батов начал с финансового вопроса: «Насколько богат гребной клуб, чтобы реализовать проект, подвести все инженерные сети, если они жалуются, что не могут сами купить даже килограмм гвоздей?». Логика общественника понятна: если ни у спортивной школы, ни у муниципалитета нет денег, зачем вообще все это затевать. Поэтому и не поверил он заверениям, что в промежицком лесу вместо спортивной трасс вдруг не начнут расти домики нуворишей.

«В городе выделение земель под спортивные сооружения происходят с мошенничеством. Без исключений. В последствии они переходят под торговые комплексы или коттеджи. Например, в 2013 году кусок Корытовского леса выделили под спортивную трассу - сейчас там стоит коттеджный поселок. На Сиреневом бульваре, там, где находятся теннисные корты, раздевалка превратилась в два девятиэтажных дома. Последний корт отдали под застройку жилого дома», - высказался он.

Впрочем, за «дальними» примерами даже ходить не пришлось, самый яркий оказался поблизости к рассматриваемому участку. «Ника» умудрилась отдать кусочек своей земли под кафе. «Это так-то вы заботитесь о развитии спорта, отдавая землю под пивняк?», - с горькой и одновременно злой иронией прокомментировал Игорь Батов.

К слову, Сергей Кондратьев отказался комментировать, почему так произошло, заявив, что это к делу не относится.

Общественник же заявил, что в принципе не понимает, зачем отнимать у людей редкий участок леса для прогулок и занятий спортом, если в городе уже есть спортивные объекты, запущенные собственниками. «Если мы говорим о развитии спорта, давайте возьмемся за то, что у нас уже есть. Почему у нас не используются существующие спортивные сооружения - база «Динамо» или «Электрон»? Предвижу, что вы скажете, что они находятся в частной собственности. У меня вопрос - а почему они находятся в частной собственности», - обратился он к депутатам Гордумы.

По мнению Игоря Батова, для того, чтобы построить спортивную базу в Промежицах, придется потратить столько же средств, сколько потребуется для покупки стадиона «Электрон». Однако его идею ни чиновники, ни депутаты, мягко говоря, не оценили.

Тренер клуба ориентирования «О-Псков» Василий Амбросимов также вставил свои пять копеек. Он заявил, что промежицкий лес и так уже активно используется спортсменами, в частности, велосипедистами, которые там отрабатывают трюки (это подтвердил и присутствующий на встрече представитель сообщества «ВелоПсков» Алексей Захаренков). Там же тренируются туристы, практикуясь в технике пешеходного туризма. Еще там активно тренируются спортсмены-ориентировщики и спасатели. Его, как и пришедших местных жителей, волнует, что территорию еще на этапе строительства обнесут забором. В результате жители Пскова останутся с одним лесопарком. «И еще больше засрут единственный Корытовский лесопарк», - не постеснялся в выражениях Василий Амбросимов.

Да и в целом, у негодующей общественности накопилось много вопросов, и она ее скопом вываливала на инициаторов проекта и тех, кто высказывался в его пользу. Почему проект-эскиз лыжероллерной трассы заходит на охранную зону? Сколько все-таки деревьев придется вырубить ради этого спортивного удовольствия? Почему у проекта нет вменяемого бизнес-плана или хотя бы трезвой экономической оценки. Где школа найдет деньги на свой замысел, который по самым скромным прикидкам потянет миллионов на пятьдесят?

Кто кого переорет?

Приходится отметить, что оборонялись от нападок «сочувствующие» проекту довольно агрессивно. Вместо того, чтобы доносить свою мысль рациональными доводами, спикеры не гнушались переходить к риторике в духе «Сам дурак» и «Не ваше дело». Так, депутат Псковской городской Думы Федор Постнов постоянно пытался уличить оппонентов в непрофессионализме и поверхностном взгляде на вещи. А то и вовсе начинал говорить загадками. На вопрос: «А почему бы не реализовать подобный проект на Степановском лужке» неизменно отвечал: «А как будто вы сами не знаете, что у нас со Степановским лужком?!». Судя по реакции публики, намеки поняли далеко не все. Впрочем, объяснений так и не последовало.

Зато на орехи досталось и спортсменам-любителям, которые облюбовали промежицкий лес для тренировок (их обвинили в несоблюдении мер безопасности), и любителям прогуляться под соснами («Загадили весь лес, теперь хоть чисто будет»), и пытающимся выявить слабые места в экономике проекта («Ни за какие коммуникации там платить не придется, все уже проведено, разберитесь сначала»).

Противоборствующие общественники, надо признать, тоже за словом в карман не лезли, и на этикет общения особо не оглядывались. В результате обмен мнениями очень скоро перешел в неконтролируемый гвалт, апофеозом которого стала баталия общественника Юрия Стрекаловского и неравнодушного жителя Алексея Никитина, активно выступавшего в поддержку создания лыжероллерной трассы. Оба пытались перекричать друг друга, и жалкое дребезжание колокольчика председательствовашего утонуло в возгласе: «Я не слышу вас, потому что я ору».

Можно было бы свести всю встречу к этой фразе, подчеркивающей ее бесцельность. Однако сохранивший удивительную невозмутимость Сергей Гаврилов умудрился таки отделить зерна от плевел и даже подвел итог своеобразной резолюцией: учесть прозвучавшее предложение подыскать другую территорию для реализации проекта, а также обдумать пожелание сначала создать лыжную трассу, а потом постепенно переоборудовать ее в лыжероллерную.

Обсуждаться теперь все это будет на комиссии по землепользованию и застройке. Там диспуты вряд ли будут столь же горячими. Но псковичей интересует больше, насколько взвешенными будут итоговые решения.

Алексей Овчинников

Теги: #спорт #зонирование #градостроительная политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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