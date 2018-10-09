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Островский инспектор ГИБДД рассказал, как выносил бабушку из огня

Инспектор ГИБДД из Острова рассказал подробности спасения пожилой женщине из пожара, который произошел 6 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 6 октября сотрудник Госавтоинспекции Островского района Александр Иванов нес службу на улице 25-летия Октября. Около 20 часов инспектор остановил на перекрестке автомобиль «Шкода», но проверку водительского удостоверения и страховки прервал сильный хлопок.

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В квартире второго этажа дома напротив вылетели стекла, помещение объяло пламя. Полицейский незамедлительно отправился на место происшествия. Когда он добежал до подъезда и увидел, что горит и вторая комната квартиры, он позвонил в дежурную часть.

«Я сообщил дежурному, что я находился на месте несения службы и произошел пожар. Попросил срочно прислать скорую помощь и МЧС. Но я понимал, что счет пошел уже на секунды, и побежал вверх по лестнице. Помощи решил не дожидаться. Все произошло так быстро…» - рассказывает Александр Иванов.

«Шкодой» управлял 18-летний местный житель Никита Никифоров. Молодой человек вместе со своим другом Никитой Васильевым поспешили помочь инспектору ДПС.

Когда мужчины оказались на лестничной клетке, за дверью они услышали крик о помощи. Квартира принадлежала 88-летней женщине. Когда пламя и едкий дым заполнили помещение, она попыталась выбежать в подъезд, но в темноте не могла открыть замок ключом.

«Она очень громко кричала и стучала нам в дверь. Я даже предложил ей скинуть нам ключи из окна, чтобы открыли дверь с другой стороны, но она уже не могла до него дойти. Когда бабушка резко замолчала, сотрудник полиции сказал мне срочно искать у соседей инструменты, чтобы взломать дверь. Потому что руками отогнуть железный край у нас не получалось», - вспоминает Никита Никифоров.

С помощью топора и монтажки удалось выломать край двери и открыть ее, вторую деревянную дверь мужчины уже смогли выбить вручную. Сотрудник полиции заполз в горящую квартиру и вынес женщину на лестничную площадку, молодые люди помогли донести ее до улицы.

Пенсионерка была доставлена в реанимацию Островской районную больницу с ожогами первой степени. Александру Иванову медики оказали помощь на месте – мужчина отравился угарным газом. Как только инспектор почувствовал себя лучше, он вернулся к выполнению служебных обязанностей.

По предварительным данным, причина пожара стало неисправное газовое оборудование в квартире пожилой женщины.