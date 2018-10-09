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Общество

Увеличить объем затрат на покос травы и борьбу с борщевиком в Пскове предложил Сергей Гаврилов

12.10.2018 14:23|ПсковКомментариев: 3

Сегодня, 12 октября, в Пскове состоялся контрольный выезд городских властей по округу № 4. В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, представители управления городского хозяйства администрации Пскова, подрядных организаций и управляющих компаний, жители города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, начался выезд с осмотра выполненных работ по замене освещения в Крестах, в микрорайоне домов офицерского состава (ДОС). Участники выезда убедились в том, что работы выполнены качественно, а также положительно оценили ремонт асфальтового покрытия напротив дома ДОС-107. А вот проезд у домов ДОС - 120, 121 и 136, а также въезд со стороны Ленинградского шоссе требует ремонта.

По программе «Формирование современной городской среды» на ул. Луговой, 1-а заменены фасадные светильники, ведется укладка бордюрного камня, запланированы работы по асфальтированию. Также выполнена прочистка дренажной канавы, выполнен комплекс работ по водоотведению.

В результате осмотра Ленинградского шоссе заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов высказал предложение запланировать на 2019 год увеличение средств на работу по покосу травы и химической обработке участков от борщевика.

В частном секторе округа № 4 Сергей Гаврилов выслушал предложения по благоустройству от жителей улиц Боровая, Черняховского, микрорайонов «Лесхоз», «Псковкирпич». В рамках осеннего месячника по уборке города псковичи проведут на указанных территориях субботники.

Теги: #городская среда #благоустройство #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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