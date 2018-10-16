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Елизавета Барышникова: Власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации

Власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации. Такое мнение высказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, решив принять участие в дискуссии, запущенной заместителем главы Пскова Еленой Полонской в соцсети Instagram.

Напомним, на своей странице она поинтересовалась мнением подписчиков по поводу целесообразности ведения предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях города. Свою позицию на этот счет высказали детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова, «Учитель года-2017» и Наталья Яникова.

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Позже к дискуссии подключилась директор филармонии Елизавета Барышникова. «А нас очень смущает в этой истории, что, пока вы в раздумьях, музыканты Симфонического оркестра не могут знакомить детей с классической музыкой, что театр кукол тоже больше не выступает в детских садах. Зато мыльные пузыри, клоуны, хомяки-парашютисты и прочий бред у нас в почете», - констатировала директор филармонии. «Вы задвинули два главных коллектива региона. Вы не только ограничили детей в развитии, вы еще и способствуете их деградации», - заявила Елизавета Барышникова.

Также она в формате комментария под постом Елены Полонской обратилась в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Уважаемый Михаил Юрьевич, если можно повлиять на эту ситуацию, она действительно критична и удивительна для нас. Музыканты филармонии не выступают в детских садах, как было долгие годы ранее, потому что власти города заботятся о предпринимателях и занимаются "раздумьями"...», - написала Елизавета Барышникова.

Отвечая на доводы директора филармонии, Елена Полонская сообщила: «По поводу театра кукол, ему всегда все рады, только почему-то вы упорно, уже более шести месяцев, не идете на диалог. У вас свои требования и вы никого не слышите. "Помещения дайте бесплатно, а мы возьмем с детей по полной", "многодетным малоимущих скидок не дадим - не положено, "помещение для артистов плюсом дайте, опять бесплатно". Детей загоните в зал не менее 100 человек за раз потому, что это выгодно вам, а то, что по правилам безопасности так нельзя, вы не слышите. Так нельзя», - написала замглавы города.

Между тем, Елизавета Барышникова убеждена, что Елена Полонская, являясь официальным лицом, «упорно не хочет работать системно, а действует через безумные опросы, выдавая их за свою реальную обеспокоенность».

«Считаем, что задавать вопросы нужно в ключе получения действительно качественных услуг, которые прошли сертификацию. Сейчас предприниматели, которых вы так активно лоббируете, оказывают услуги, не отвечающие требованиям. А именно актеры не имеют справок - ни медицинских, ни об отсутствии судимости, декорации не проходят противопожарную обработку. Список нарушений можно продолжать бесконечно. Аренду мы платить готовы, только даже эта система у вас не отлажена. Надеемся, контрольные органы обратят внимание на ваш пост», - отметила директор филармонии.

Между тем, Елена Полонская согласилась с правотой Елизаветы Барышниковой, но опровергла ее обвинения о лоббировании чьих-то интересов. «За год работы по этому вопросу вместе с управлением образования города Пскова, КСП города Пскова, нам удалось вывести из тени всех предпринимателей, которые осуществляли свою деятельность в детских садах на незаконных основаниях, на личных договоренностях с руководителями образовательных учреждений. Как оказалось, вам эта схема была тоже удобна и, естественно, сейчас у вас огромная злость на нас», - ответила Елена Полонская директору филармонии.

Кроме того, замглавы города подчеркнула, что система аренды в образовательных учреждениях отлажено, только этого не хотят видеть. «С вами встречались, юристы, специалисты разных уровней, переговоры проходили по два часа. Уважаемая Татьяна Бруновна, научитесь слышать, а не вести монолог в присутствии большого количества специалистов», - написала Елена Полонская в адрес уже директора Псковского театра кукол Татьяны Ааб.

Ответы Елизаветы Барышниковой под своим постом заместитель главы города собралась показать губернатору Михаилу Ведерникову «как индикатор неповоротливости и нежелания что-то менять и работать в заданном направлении».

О данной дискуссии директор филармонии Елизавета Барышникова написала на своей странице в фейсбуке. «Ввожу в курс дела: уже долгое время прекрасный коллектив «Классика» Псковской областной филармонии не выступает в детских садах. Такая же ситуация с театром кукол. Вместо нас выступают сомнительные коммерческие коллективы с молчаливого согласия властей города», - написала она, приложив к своему посту сканы переписки с Еленой Полонской в инстаграме.

На это сообщение отреагировал арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин. «Отличная переписка. Мы тоже не возим свой спектакль для маленьких по детским садам. Видимо, потому что мы не чудо-доктора со сколиозом», - написал он под постом Елизаветы Барышниковой.