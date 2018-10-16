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Общество

Елена Полонская запустила дискуссию о целесообразности предпринимательской деятельности в школах и детсадах Пскова

19.10.2018 10:20|ПсковКомментариев: 13

Заместитель главы города Пскова Елена Полонская запустила на своей странице в соцсети Instagram дискуссию по поводу целесообразности ведения предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях города.

«Дорогие друзья, мне очень важно ваше мнение на эту тему, - обратилась она к подписикам. - Вчера провели комитет по молодежной и социальной политике гордум. Нахожусь в раздумье. Очень часто предприниматели обращаются в дошкольные и школьные учреждения с просьбой предоставить в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности. Услуги разные: подготовка к школе, танцы, мобильный планетарий, театры, сундучки, клоуны, чудо-доктора, которые за две минуты ставят 70% детей диагноз "плоскостопие и сколиоз". Потом за 800 рублей в месяц это исправляют. Ну и далее... Все родители знают и понимают, о чем я».

В итоге, по словам Елены Полонской, сумма родительской платы за месяц пребывания ребенка в детском саду в разы увеличивается, а у многодетных и малоимущих семей вместо бесплатного посещение детского сада становится платным. «Может, оно и ничего. Мне постоянно пытаются объяснить, что мол родителям нравится, далеко ходить не надо, сразу и потанцевали, и попели, и к школе подготовились. Но все же смущает меня в этой истории осознание того, что детское учреждение практически ничего с этого не зарабатывает. В отличии от предпринимателя, которому дали готовую публику и сделали за пару часов хорошую выручку», - отметила замглавы города.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья, мне очень важно ваше мнение на эту тему! Вчера провели комитет по молодежной и социальной политике ПГД. Нахожусь в раздумье. Очень часто предприниматели обращаются в дошкольные и школьные учреждения с просьбой предоставить в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности. Услуги разные, подготовка к школе, танцы, мобильный планетарий, театры, сундучки, клоуны, чудо доктора, которые за 2 мин ставят 70% детей диагноз плоскостопие и сколиоз. Потом за 800 руб в месяц это исправляют. Ну и далее..... Все родители знают и понимают о чем я)) В итоге сумма родительской платы за месяц пребывания ребёнка в детском саду в разы увеличивается, а у многодетных - малоимущих семей вместо бесплатного посещения детского сада, становится платным. Может оно и ни чего. Мне постоянно пытаются объяснить, что мол родителям нравится, далеко ходить не надо, сразу и потанцевали и попели и в школу подготовились. Но все же смущает меня в этой истории осознание того, что детское учреждение практически ничего с этого не зарабатывает в отличии от предпринимателя, которому дали готовую публику и сделали за пару часов хорошую выручку.

Публикация от Lena Polonskay (@lenapolonskay)

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова под постом Елены Полонской написала, что этот вопрос надо обсудить как с руководителями образ.учреждений, так и с родителями с участием Роспотребнадзора и антимонопольной службы. «Особенно по аппаратам с шоколадками и газировкой в школах. Меня убеждают, что родители не возражают... а родители пишут обращения с просьбой разобраться», - пояснила детский омбудсмен.

К дискуссии присоединилась победитель регионального конкурса «Учитель года-2017» Наталья Яникова. Она обратила внимание, что есть и другая проблема. «Если в сады предприниматели попадают, то в школы им попасть намного сложнее: нет помещений (особенно спортзалов) + охрана здания и всякие запреты со стороны властей. А порой, действительно предлагаются отличные занятия. Вообще на родительском кошельке это должно сказываться по желанию: хочешь - пользуйся этими услугами, хочешь - не пользуйся. По идее предприниматели платят аренду, а организация зарабатывает. Или у нас перекосы?» - написала педагог. На ее взгляд, для предпринимателей нужно упростить условия пребывания на территории образовательных учреждений, а самим учреждениям брать соответствующую аренду.

Подписчики аккаунта Елены Полонской также высказывали мнение, что в переполненных школах и садах вряд ли найдутся «излишки» помещений для сдачи в аренду, а если даже и найдутся, то там было бы логично проводить развивающие кружки по туризму, шахматам, робототехники и так далее. Кроме того, высказывалось мнение, что арендовать помещения в образовательных учреждениях могут только лицензированные на образовательную деятельность организации. Иначе в школах и садах будет «вечная антисанитария и проходной двор».

Представительница родительской общественности отметила, что ей нравится, что в детском саду можно выбирать кружки. «Не надо вечером после работы нестись сломя голову. Забрал ребенка - и погулять можно, и время вместе провести... Автоматы в школе, как я считаю, не нужны. Хочешь есть - питайся в столовой»,- отметила псковичка.

Теги: #бизнес #Гордума #ОМСУ #ПГД #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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