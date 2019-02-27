Общество

«Подчищающую» иммунизацию против кори собираются начать в РФ с 1 апреля

Роспотребнадзор предлагает провести дополнительную иммунизацию против кори в России с апреля по октябрь, говорится в проекте постановления, выложенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить: в срок с 1 апреля по 1 октября 2019 года проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори», - говорится в проекте документа, опубликованном в пятницу.

Также им предлагается выделить ассигнования «на закупку живой коревой вакцины для подчищающей иммунизации населения в соответствии с расчетной потребностью», пишет «Интерфакс».

Руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья совместно с руководителями территориальных органов Роспотребнадзора просят активно информировать население об иммунопрофилактике.

Также предлагается «организовать работу по выявлению лиц из числа детского и взрослого населения, в том числе труднодоступных контингентов (кочующее население, беженцы, вынужденные переселенцы, внутренние и внешние мигранты), не болевших корью, не получивших прививки против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (не привитых против кори, привитых однократно), не имеющих сведений о прививках против кори, и не включенных в утвержденный на 2019 год план профилактических прививок».

До 22 марта поручается «завершить работу иммунологических комиссий по пересмотру медицинских противопоказаний к проведению прививок против кори, а также работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок», до 29 марта – «сформировать и утвердить планы проведения подчищающей иммунизации против кори в разрезе медицинских организаций».

«Работодателям (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям), привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, в срок до 31 декабря обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных работников, не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори», - говорится в проекте.

Руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны будут до 10 октября предоставить информацию об итогах проведения этой иммунизации.

В начале февраля Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью в России в декабре 2018 года - январе 2019 года выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад и превысило 2,5 тыс. человек.

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России «высокий уровень иммунной прослойки, своевременные меры, принимаемые медработниками, не позволяют широко распространиться» кори, и вспышки в большинстве регионов ограничиваются количеством заболевших в 6-10 человек. Однако, по ее словам, «сложные эпидочаги» фиксируются с начала года в Новосибирской, Рязанской, Ивановской областях, где многие не привиты по религиозным убеждениям (в том числе баптисты и цыгане). В этих регионах болеют преимущественно дети.

При этом А.Попова отметила, что за 2018 год заболеваемость корью в России «в десятки, сотни, тысячи раз» меньше, чем в некоторых других странах (17,3 на миллион населения, в то время как в некоторых странах Европы - 500-1000 на миллион).