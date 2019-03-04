Общество

В Псковской области зафиксировано уже два случая заболевания корью

В Псковской области зафиксировано уже два случая заболевания корью с начала года. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, заболевание было «завезено» с территории других регионов, но распространение в Псковской области не получило. В числе заболевших оказались ребенок и подросток.

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Александр Нестерук заметил, что ситуация с количеством заболевших корью стоит остро, как в стране, так и за рубежом.

«В апреле, когда спадет волна заболеваний гриппом, будет проводиться большая кампания по выявлению и вакцинации непривитых детей и граждан более старших возрастов», - заявил он.

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Заразиться корью легко, для этого достаточно побыть с инфицированным человеком в одном помещении или пройти за таким человеком следом по лестничной клетке. «Мы прививали людей целыми подъездами, домами», - рассказал руководитель псковского Роспотребнадзора.

При этом люди, переболевшие корью ранее, а также привитые, не подвержены риску заболевания.