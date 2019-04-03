Общество

В Псковской области в День Победы планируют использовать значки в виде ордена Великой Отечественной войны

В Псковской области в День Победы хотят задействовать новую символику - значки в виде ордена Великой Отечественной войны. О таком возможном использовании значков сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, 5 апреля, на заседании организационного комитета «Победа», посвященном подготовке к празднованию 74- и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Речь о новой символике, дополняющей георгиевские ленточки, зашла, когда первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова предложила по-новому визуально обозначить 75-ю годовщину праздника.

«Николай Юрьевич Цветков (вице-губернатор Псковской области, - ред.) приносил мне образец значка. Такой значок, хороший, красивый, сделан как орден Великой Отечественной войны. Эту символику мы можем сделать уже в этом году, здесь не нужно изобретать велосипед», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор добавил, что к 75-летию Победы это событие можно будет выделить дополнительными символами.

«Наверняка оргкомитет что-то предложит, разработает. И мы дозакажем доптираж, если не будет хватать», - сообщил губернатор.

Помимо этого, Михаил Ведерников сказал, что властям муниципалитетов, по-особому отличившихся в Великой Отечественной войне, например, Себежского района, где находится поселок Идрица, можно подумать над индивидуальной символикой к юбилею.