Общество

Александр Козловский: Поправки в закон о госзакупках будут полезны учреждениям культуры каждого региона

Сегодня, 10 апреля, депутаты Государственной Думы РФ в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вопросу совершенствования отдельных положений в сфере культуры.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятые поправки – результат диалога между Государственной Думой и творческим сообществом России: ведущими режиссерами, актерами, музыкантами, руководителями музеев и библиотек.

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский отметил, что внесенные поправки будут полезны работникам учреждений культуры каждого региона.

Отметим, что широкое обсуждение данный законопроект получил 4 апреля при рассмотрении в первом чтении. На пленарном заседании Госдумы выступил председатель Союза театральных деятелей РФ, член Общественной палаты России Александр Калягин, который назвал предлагаемый законопроект «благим делом»:

Сегодня законопроект прошел окончательное третье чтение и был принят единогласно 405 депутатами.

Теперь проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов и выставок будут проходить в более упрощенной форме. Также принятые поправки дают возможность театрам, музеям, концертным организациям не обосновывать цену контракта, ели речь идет о закупке уникального произведения того или иного конкретного автора, а также позволят увеличить cумму на разовые единовременные закупки у единственного поставщика с 400 тыс. до 600 тыс. рублей, годовом объеме – до 30 миллионов рублей.

Кроме того, закон позволяет заключать контракт на закупку с конкретным производителем музыкальных инструментов, услуг по их обслуживанию и ремонту, на изготовление и поставку оборудования и материалов, используемых для создания сценических эффектов.