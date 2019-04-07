Общество

Виктор Антонов: Система парламентаризма однозначно сложилась, теперь нужно ее совершенствовать

Виктор Антонов начал свою политическую карьеру в 1985 году, став депутатом Локнянского районного Совета народных депутатов, а в период с 1990 по 1993 года стал народным депутатом и членом Верховного Совета. После распада Советского Союза он вернулся в политику уже в должности депутата Псковского областного Собрания второго созыва, затем были третий и четвертый.

С 2007 года он стал депутатом Государственной Думы ФС РФ пятого созыва. По окончании работы в Госдуме, а именно в 2011 году, Виктор Антонов вернулся в региональный парламент, где проработал пятый созыв. На текущий момент он является депутатом уже шестого созыва, руководителем фракции «Единая Россия» и первым заместителем председателя областного Собрания депутатов.

Псковская Лента Новостей попросила рассказать опытного политика, как складывалась система парламентаризма в России, оценить работу сегодняшних депутатов и порассуждать о том, какими методами нужно совершенствовать Псковское областное Собрание депутатов.

- Виктор Васильевич, с каким настроением вы встречаете 25-летие Псковского областного Собрания депутатов?

- Я бы не сказал, что у меня очень праздничное настроение. Это очень серьезная дата, здесь важно отметить, что «Родина не с нас начиналась». История законодательной и представительной власти в стране - сложная. Ведь были и Народные депутаты, и Земское собрание. А эта дата - 25 лет - это дата новой России.

- Как вы считаете, установилась ли в России в целом, и в Псковской области в частности, система парламентаризма? Все-таки прошла четверть века с момента, когда Совет Народных депутатов сменился областным Собранием?

- Я должен сказать, что да, парламентаризм установился. Да, не без проблем, не без изъянов, но абсолютно четко существует законодательная, исполнительная власти и это основное достижение. Это то, чего нам хотелось в 90-ых годах. Другое дело - возможности законодательной, представительной и исполнительной власти на местах. Всегда есть какие-то «сдержки», противовесы. Не всегда работа является эталоном демократического общества. Но, на мой взгляд, существующая система себя оправдала. Конечно, она нуждается в совершенствовании. Совсем недавно слышал, что депутаты Государственной Думы хотят сделать так, чтобы министров нужно было согласовывать с Думой. Это очень важно, ведь ветви власти, они равнозначны по конституции, но ведь сегодня у нас президентская республика. Власть сосредоточена у исполнительной ветви. Сейчас просто идет разговор об усовершенствовании системы, это неизбежность, и это должно происходить. Система парламентаризма однозначно сложилась, теперь нужно ее совершенствовать. Совершенствование демократии в стране - это абсолютно нормально.

- Если сравнивать первых депутатов и депутатов современного времени, кому сложнее работать?

- Мне не очень хочется вспоминать все, что было, ведь тогда я находился в гуще событий, я был членом Верховного Совета, это нас расстреливали танками. К сожалению, было такое становление - через кровь, через боль. Наверное, именно поэтому хочется какого-то совершенства. Думаю, что депутатам первого созыва было и интереснее, и сложнее. Создавать систему с самого начала очень сложно - это написание регламента, это уставы, статусы депутатов. Все было в новинку. Наши коллеги-первопроходцы поработали очень хорошо.

- А что о работе современных депутатов можете сказать?

- Наверное, не мне оценивать, пусть это сделают наши избиратели. В целом оппозиция в Собрании сложилась, есть представители всех партий. Единственное, мне бы хотелось, чтобы депутаты избирались в Региональные парламенты только по одномандатным избирательным округам. Население нас всех знает, а если и нет, то достаточно просто познакомиться и с человеком, и с его предложениями. Думаю, что это было бы более справедливо для общества. В целом, я считаю, что наш региональный парламент вполне адекватен и кардинально менять ничего не нужно.