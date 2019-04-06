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Политика

Представители ПАСЗР поздравили псковских депутатов с 25-летием регионального парламента

11.04.2019 18:28|ПсковКомментариев: 0

Представители Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поздравили псковских парламентариев с 25-летием Псковского областного Собрания. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, теплые слова в адрес коллег сегодня, 11 апреля, на торжественном заседании произнесли председатель Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель председателя ПАСЗР Сергей Бебенин, председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, спикер Новгородской областной Думы Елена Писарева и председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Спикер новгородского заксобрания Елена Писарева напомнила о давних партнерских и соседских отношениях депутатов соседних регионов. «На протяжении многих лет, что мы знакомы, ничего не меняется. В ваших глазах по-прежнему читается огромная любовь к псковской земле, добродушие и единение, которое отличает Псковское областное Собрание депутатов. Вас отличает неподдельное чувство уважения к своему избирателю, к людям, которые живут в Псковской области».

Она поблагодарила спикера Псковского областного Собрание депутатов, председателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александра Котова за существующее взаимодействие и депутата регионального парламента Бориса Полозова за налаженный ранее диалог между заксобраниями СЗФО.

Также она поблагодарила всех псковских депутатов, благодаря которым в ПАСЗР принимаются важные законодательные инициативы, в том числе социальной направленности.

К словам коллеги присоединилась председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева. «25 лет регионального парламента - это 25 лет созидания на Псковской земле. Я уверена, что и в дальнейшем псковский регион ждет процветание, ведь депутат сверяют свои шаги с жителями, это самая главная связь, которую вы никогда не теряли», - обратилась она к псковским парламентариям.

Она подчеркнула, что Парламентская Ассоциация - это возможность реализации законодательных инициатив, а ее члены активно работают над тем, чтобы законодательство России позволяло ее регионам двигаться вперед. «От того как будут развиваться наши регионы зависит, как будет развиваться наша великая Россия», - заключила она.

Самые добрые поздравления и пожелания от всех жителей Архангельской области передала псковским депутатам и председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель председателя ПАСЗР Сергей Бебенин в свою очередь поблагодарил парламентариев-псковичей за профессиональную и плодотворную работу в Парламентской Ассоциации. «Самое важное, что главный аргумент, который мы используем в своей работе – это здравый смысл. Ведь мы живем в реальной жизни, в реальных условиях», - подчеркнул он.

Добавим, что Парламентская Ассоциация Северо-Запада России также отмечает в этом году 25-летний юбилей.

Теги: #псковское областное собрание #ПАСЗР
Источник: Псковская Лента Новостей
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