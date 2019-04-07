Общество

Принимать взвешенные решения призвал псковских депутатов епископ Великолукский и Невельский Сергий

В наше непростое время особенно важно принимать разумные и взвешенные решения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 11 апреля, с таким пожеланием на торжественном заседании, посвященном 25-летию областного парламента к депутатам обратился епископ Великолукский и Невельский Сергий.

«С момента создания Псковского областного Собрания минуло 25 лет. За эти годы последовательно и планомерно в Псковской области создавалась и совершенствовалась правовая база. Благодаря стараниям и инициативам депутатов всех созывов реализованы и реализуются важные проекты и программы, в том числе, по духовному развитию в Псковской области», - отметил он в своем выступлении.

Епископ добавил, что и Русская православная церковь активно старается исполнять свои социальные проекты и делать свой вклад в развитие государства. «На всех нас лежит огромная ответственность. В наше непростое время особенно важно принимать разумные и взвешенные решения. Опыт наших предков показывает, что без духовного единства невозможно достичь должного результата и построить крепкое государство», - обратился он к депутатам.

В заключение епископ Великолукский и Невельский Сергий призвал божье благословение на региональный парламент и пожелал депутатам дальнейшей плодотворной работы на благо России и Псковской области.