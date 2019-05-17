Елена Полонская назначена исполняющим обязанности главы Пскова

Исполняющим обязанности главы города назначена Елена Полонская. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято 23 мая на 25-й очередной сессии Псковской городской Думы единогласно открытым голосованием.
Назначение Елены Полонской связано с досрочным прекращением полномочий главы города Ивана Цецерского в связи с его избранием председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления.
Елена Полонская поблагодарила депутатов за оказанное доверие и выразила надежду на конструктивную работу.