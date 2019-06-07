Общество

Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе

Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ и строительства Василий Осипов приступил с понедельника к работе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что новый замгубернатора приедет из Санкт-Петербурга.

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Напомним, прежний вице-губернатор по вопросам строительства и ЖКХ Александр Кузнецов с декабря 2018 года находится под стражей в Санкт-Петербурга. Он обвиняется в получении крупной взятки. Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до середины июля.

Василий Осипов 8 лет проработал в МВД России, прошел путь от оперуполномоченного до начальника уголовного розыска Выборга.

С ноября 2000 года - председатель комитета по управлению ЖКХ, транспортом и связью администрации Выборга.

С марта 2002 года - директор МУ «Служба заказчика» по ЖКХ МО «Выборгский район Ленинградской области».

С января 2006 года - глава администрации Выборга.

В 2010 году - заместитель главы администрации Кировского района.

С сентября 2011 года - заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга.

С ноября 2012 по март 2015 года - директор подведомственного комитету СПб ГКУ «ЦКБ» (Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства»).

В последнее время работал и.о. председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга.