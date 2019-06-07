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Нинель Салагаева: Появление филиала Российской государственной библиотеки в Псковской области - знаковое событие

Соглашения, которые были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме, значимы для Псковской области. «Мы будем стараться, чтобы в следующем году подписанных соглашений было больше», - заявила Псковской Ленте Новостей заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Она подчеркнула, что на форуме было подписано очень важное соглашение, касающееся социальной сферы, - Российская государственная библиотека будет размещать свой филиал в Псковской области.

«Это знаковое событие, это первый филиал библиотеки, и он будет находиться в Псковской области», - прокомментировала Нинель Салагаева.

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Еще одно значимое событие - с генеральным директором ОАО «Красное знамя», депутатом Псковского областного Собрания Андреем Козловым было подписано соглашение о строительстве в Новосокольническом районе современной молочной фермы.

«За последние 8-9 лет в регионе это первый масштабный проект с огромными инвестициями в сфере сельского хозяйства», - отметила заместитель губернатора.

По ее словам, презентация такого инвестиционного проекта на Петербургском международном экономическом форуме - это поддержка данного проекта со стороны власти, а также стимулирование других инвесторов в сельском хозяйстве к реализации подобных проектов в дальнейшем.