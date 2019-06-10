Общество

Михаил Ведерников: Псковская область - в тройке регионов, которые должны попасть в программу развития сельских территорий

Псковская область входит в тройку регионов, которые должны попасть в комплексную государственную программу развития сельских территорий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в беседе с журналистами, которая состоялась 11 июня, после выездного совещания, посвященного проведению берегоукрепительных мероприятий для сохранения комплекса Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и укрепления береговой линии реки Великой вблизи Снетогорского монастыря.

«Псковская область точно находится в тройке регионов, которые должны попасть в комплексную государственную программу развития сельских территорий. Мы сделаем для этого все возможное», - констатировал Михаил Ведерников.

Также он отметил, что основная часть проблем региона, безусловно, отражена в национальных проектах, но есть часть важных для Псковской области, которые туда не входят. «С учетом того, что наш регион во многом все-таки аграрный, для нас эта программа принципиальна. Вчера на рабочей встрече в Москве мы договорились о том, что будет поддержана отдельная государственная программа социально-экономического развития Псковской области», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников заявил, что администрация Псковской области активно работает с Минстроем и с Фондом реформирования ЖКХ. «Я думаю, что этот совокупный эффект даст возможность Псковской области достаточно динамично двигаться в решении тех проблем, которые у нас есть», - заключил губернатор.