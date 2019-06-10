Алексей Гордеев: Главным центром управления работами по реконструкции псковских монастырей должен стать Минкульт

Главным центром управления работами по реконструкции псковских монастырей должен стать Минкульт. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев в беседе с журналистами, которая состоялась после выездного совещания, посвященного проведению берегоукрепительных мероприятий для сохранения комплекса Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и укрепления береговой линии реки Великой вблизи Снетогорского монастыря.
«Дело в том, что проектно-сметная документация, которая была сделана здесь, устарела. Часть работ, которые здесь выполнялись различными министерствами и ведомствами, к сожалению, были выполнены не до конца. Планы заключались в том, чтобы освоить деньги, а не принести большую пользу для этих объектов», - заявил Алексей Гордеев.
Монастыри, по его словам, являются объектами культурного наследия, таких памятников в России достаточно мал, и всем понятно, что их нужно восстанавливать. «Мы понимаем, что в основном это будут деньги федерального бюджета. Сегодня мы рассмотрели, как организовать правильный подход и управление этим процессом», - рассказал Алексей Гордеев.
«Сегодня мы убедились в главном – рассмотреть главным штабом и центром управления работами министерство культуры Российской Федерации. В месячный срок нужно представить в правительство соответствующее предложение о том, как будет вестись работа и с другими министерствами – строительства и министерства природных ресурсов. Также мы готовы взять на себя подготовку проектно-сметной документации, с учетом новых технологий и понимания того, что нужно комплексно подойти к восстановлению», - заключил заместитель председателя правительства РФ.