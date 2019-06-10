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Общество

Алексей Гордеев: Главным центром управления работами по реконструкции псковских монастырей должен стать Минкульт

11.06.2019 18:00|ПсковКомментариев: 0

Главным центром управления работами по реконструкции псковских монастырей должен стать Минкульт. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев в беседе с журналистами, которая состоялась после выездного совещания, посвященного проведению берегоукрепительных мероприятий для сохранения комплекса Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и укрепления береговой линии реки Великой вблизи Снетогорского монастыря.

«Дело в том, что проектно-сметная документация, которая была сделана здесь, устарела. Часть работ, которые здесь выполнялись различными министерствами и ведомствами, к сожалению, были выполнены не до конца. Планы заключались в том, чтобы освоить деньги, а не принести большую пользу для этих объектов», - заявил Алексей Гордеев.

Монастыри, по его словам, являются объектами культурного наследия, таких памятников в России достаточно мал, и всем понятно, что их нужно восстанавливать. «Мы понимаем, что в основном это будут деньги федерального бюджета. Сегодня мы рассмотрели, как организовать правильный подход и управление этим процессом», - рассказал Алексей Гордеев.

«Сегодня мы убедились в главном – рассмотреть главным штабом и центром управления работами министерство культуры Российской Федерации. В месячный срок нужно представить в правительство соответствующее предложение о том, как будет вестись работа и с другими министерствами – строительства и министерства природных ресурсов. Также мы готовы взять на себя подготовку проектно-сметной документации, с учетом новых технологий и понимания того, что нужно комплексно подойти к восстановлению», - заключил заместитель председателя правительства РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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