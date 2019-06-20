Общество

Памятный Ганзейский знак в Пскове к празднику установлен не будет

В Пскове не будет установлен памятный знак в честь 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, несмотря на то, что ранее эта идея активно обсуждалась. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«На данном этапе Ганзейского знака не будет, потому что инициатор появления этого знака, как вы знаете, работает в другом месте», - уточнил он.

Замглавы администрации Пскова Александр Коновалов дал дополнительные объяснения: «Неделю назад мы получили письмо от экс-главы Пскова Ивана Цецерского, в котором он предложил рассмотреть возможность установки такого знака в тех территориальных границах, которые рассматривались ранее. Однако мы вышли на изготовителя знака, и оказалось, что за изготовление он просит 2,5 млн рублей. Таких денег в бюджете города нет, поэтому оперативно этот вопрос решиться не может. Поэтому к Ганзейским дня этого знака не будет».

Тем не менее Александр Братчиков не исключил, что такой знак может появиться уже после проведения Международных Ганзейских дней в Пскове. «Этот знак нужно в первую очередь представить на обсуждение общественности, и я думаю, мы это обязательно сделаем. Когда общественность даст свою оценку данному знаку, мы будем рассматривать вопрос по его изготовлению. Место для этого установки также будет решаться с учетом мнения общественности», - поделилися он.

Градоначальник также выразил надежду, что стоимость его изготовления также удастся уменьшить.

В целом, оценивая готовность Пскова к проведения Ганзейских дней, Александр Братчиков, заявил, что город к приему гостей и проведению торжеств готов. «Все необходимое в глобальном смысле уже сделано. Осталось доделать лишь мелочи. Привести город в порядок, убрать все улицы, скверы, парки, управляющим компаниям – дома и дворы, регоператору Фонда капремонта – фасады зданий», - уточнил в ходе совещания Александр Братчиков.