Общество

Стало известно, как будет выглядеть ганзейский знак, который установят в Пскове

Пользователи соцсетей рассекретили, как будет выглядеть ганзейский знак, который установят в Пскове к Международным Ганзейским дням.

Фотографию макета ганзейского знака опубликовал один из пользователей фейсбука, высказав мнение, что, судя по миниатюре, скульптура выглядит очень достойно, с сохранением исторического смысла.

Как ранее сообщил на пресс-конференции глава Пскова Иван Цецерский, автором ганзейского знака является белорусский скульптор Игорь Голубев, который несколько лет назад создал скульптурную композицию «Скобарь», установленную в Детском парке.

Ганзейский знак, выполненный из бронзы, установят на набережной реки Псковы. В его основе - скульптуры двух купцов - из Любека и Пскова.