Общество

Ульяна Михайлова: Будем защищать права учреждений облсовпрофа всеми законными способами

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова сделала официальное заявление в связи со следственными действиями, которые проводятся сегодня, 3 июля, в Псковском облсовпрофе и его учреждениях. Приводим его текст полностью:

«В настоящий момент в Псковском облсовпрофе и во всех учреждениях (санаториях, туристических базах) идут оперативные мероприятия. Изымается документация уставной деятельности, бухгалтерской, хозяйственной деятельности, копируются данные с серверов и компьютеров. Эти мероприятия связаны с тем, что на днях было возбуждено уголовное дело по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере Псковским областным советом профессиональных союзов.

Данная ситуация представляется политическим и экономическим нажимом на всю нашу систему в целом. Не секрет, что на протяжении последних 4 месяцев Псковский облсовпроф и руководители наших учреждений подвергаются серьезному прессингу. Отдел борьбы с экономическими преступлениями УМВД по Псковской области проводил доследственные мероприятия, делал запросы информации, опрашивал людей, готовясь к такому натиску на Псковский областной совет профессиональных союзов. С самим решением о возбуждении уголовного дела мы категорически не согласны. По постановлению, которое предъявлено Псковском облсовпрофу и нашим учреждениям, видно, что дело возбуждено по формальному признаку: нас обвинили в незаконной деятельности гидрохимической лаборатории. При этом следователь проигнорировал тот факт, что данная деятельность предусмотрена законом, предусмотрена уставом Псковского облсовпрофа, что лаборатория аккредитована на право осуществления предпринимательской деятельности. И этот вид деятельности указан в ОКВЭД, и это наличествует в уставных документах.

В связи с этим заявляю, что мы готовы отстаивать свои права на ведение уставной хозяйственной и предпринимательской деятельности вплоть до судебных разбирательств по данному вопросу. Мы будем действовать в рамках правового поля.

Также, учитывая, что сейчас все работники Псковского облсовпрофа, и я в том числе, скорее всего, могут быть свидетелями, так как дело возбуждено не в отношении юридического лица, не в отношении физического или должностного лица, а в отношении факта ведения предпринимательской деятельности, а также учитывая, что оперативники сейчас изымают не только документацию лаборатории, но и все сведения о хозяйственной деятельности облсовпрофа и его учреждений, в том числе о заработной плате в сотрудников и руководителей, считаем необходимым заявить, что, по нашему мнению, формальный повод возбуждения уголовного дела является основанием для получения более широких способов давления на нашу организацию, выемки документов и проведению следственных мероприятий в широком масштабе. К этому натиску мы готовились давно. И мы будем защищать права своей организации и наших учреждений и наших работников всеми законными способами.

Также считаю, что в данной ситуации четко просматривается политический контекст. Есть ощущение, что это единая кампания, направленная на одновременное разрушение Псковского облсовпрофа и всех его учреждений на территории Псковской области.

Я призываю всех работников и членов профсоюзов к спокойствию и взаимодействию с органами следствия. Мы уверены, что правда на нашей стороне».