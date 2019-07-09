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Общество

Денис Иванов: Елене Полонской не нужно было выносить конфликт с Иваном Цецерским в публичную плоскость

12.07.2019 16:44|ПсковКомментариев: 7

Народные избранники не должны выносить личные конфликты в публичную плоскость. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов, комментируя конфликтную ситуацию, произошедшую на сегодняшней сессии городского парламента.

Напомним, в дополнительную повестку сегодняшней сессии был включен вопрос о вводе администрации Псковской области в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости». В начале сессии экс-глава города Пскова Иван Цецерский выступил против поспешного принятия этого решения, а также довел до сведения депутатов и всех присутствующих конфликтную ситуацию, связанную с выпуском одного из последних номеров газеты по итогам Ганзейских дней. По его словам, в материалы журналистов газеты были внесены изменения, причем, с подачи лично Елены Полонской. Между тем, сама Елена Полонская выступила с критикой в адрес персонально Ивана Цецерского. Так, по ее мнению, «долгое время газета «Псковские новости» была рупором одного человека (Цецерского - ред.), а работа депутатов там подсвечивалась очень мало». Кроме того, она обвинила экс-главу города в том, что его личный пиар дорого обходился городскому бюджету.

Руководитель фракции единороссов Денис Иванов на сессии пытался закрыть дискуссию и предложил Елене Полонской обсудить ситуацию с Иваном Цецерским отдельно, между собой. В интервью Псковской Ленте Новостей он высказался против сведения личных счетов в общественном пространстве.

«По моему мнению, человек отработал на благо горожан 10 лет. Хорошо или плохо — вопрос другой, но не надо в общественную плоскость выносить личные отношения. Это очень некрасиво. Это плохой пример как подрастающему поколению, так и людям, которые сидят по соседству (депутатам гордумы - ред.)», - убежден Денис Иванов. Елена Полонская как и.п. главы города, по его мнению, не должна была так поступать: «Человек уехал работать в новой должности, а нам здесь жить и развиваться».

Кроме того, депутат выразил обеспокоенность по поводу того, что после отставки Ивана Цецерского с поста главы города обстановка в гордуме накалилась, и сегодняшняя ситуация на сессии — тому подтверждение. «В нашем коллективе удалось выстроить конструктивные отношения между партийными фракциями, и я хочу, чтобы гордума продолжила работать в том же русле», - отметил руководитель фракции «Единая Россия». Но в последнее время, по его словам, «раздрай только усилился». «На правах руководителя фракции я постараюсь это «тормозить», но я же не могу постоянно ходить и за кем-то подтирать, а в последнее время я это постоянно делаю», - добавил Денис Иванов.

Пока в гордуме не наладится конструктивный климат, по его мнению, депутаты не смогут эффективно решать злободневные вопросы жизни города и выполнять наказы избирателей, а вместо этого будут дискутировать чуть ли не по каждому вопросу. По мнению депутата, в последнее время в гордуме и так начали забывать про городские проблемы. «Например, сегодня на сессии все городские вопросы пролетели за полчаса, зато много времени было потрачено на личные амбиции: один попиарился, другой, третий свел личные счеты... А люди ждут от нас решений по городским проблемам. Надеюсь, к сентябрю «горячие головы» остынут, и мы войдем в нормальное русло. Мы должны развиваться, а не деградировать», - заключил Денис Иванов.

Наряду с этим руководитель фракции единороссов положительно высказался по поводу включения администрации Псковской области в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости». «Город не в состоянии управлять газетой. А область сегодня «заходит» почти во все муниципальные газеты, и это движение вперед. «Псковские новости» никто не читает, и, конечно же, в них надо вдохнуть жизнь, и у области есть для этого все ресурсы», - убежден Денис Иванов.

Опасения по поводу того, что с «заходом» областной администрации в муниципальную газету издание потеряет «какой-то там рупор» и станет полностью зависимой от региональной власти, он считает преждевременными. «Поверьте, мы ничего не потеряем, потому что ее никто не читает. Как можно потерять то, чего нет?», - отметил депутат. По его мнению, «это нормально, когда в одной газете будет представлено и мнение городской администрации, и мнение гордумы, и мнение администрации области».

Теги: #Гордума #ОМСУ #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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