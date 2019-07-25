Общество

Что нужно сделать с памятником Ленину в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 26 июля. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться, нужно ли убрать памятник Ленину с центральной площади города, и если да, то куда.

Власти Пскова планируют провести реконструкцию центральной городской площади - имени Ленина. Необходимость обновления этого пространства никто, пожалуй, не опровергает, как говорится назрело: планировка советской поры устарела, представляет собой фактически проходное место. Здесь неудобно проводить публичные мероприятия, места слишком мало, люди вытаптывают газоны и насаждения. Немаловажный вопрос - во что превращать площадь - зону отдыха, сквер, многофункциональное пространство. Вариантов много. И это дело профессионалов-архитекторов.

Исторически современная площадь Ленина - самое старое общественное место Пскова, так называемый Старый торг. То есть главный рынок города, если угодно - главное экономическое пространство нашего города до 16 века. После присоединения Пскова к Москве появился Новый торг - на пересечении современных улиц Некрасова и К.Маркса, так сказать подальше от вечевой площади. В 19 - начале 20 веков прежде старый торг стал главным присутственным местом столицы губернии, тут была городская управа, неподалеку размещался памятник императору Александру Второму. Современный вид площади Ленина сформировался после Великой Отечественной войны, а в 1960 году в центре появился памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. В ходе реконструкции его судьба станет самым больным вопросом, который потребует общественного обсуждения и очень взвешенного политического решения: что делать с памятником Владимиру Ленину.

Напомним, 10 лет назад при прежней администрации региона был объявлен конкурс проектов по реконструкции центральной площади Пскова, победителя определили из 20 работ, но средства не нашлись, а самым большим камнем преткновения в обществе и профессиональной среде был все тот же вопрос:

Что делать с памятников Ильичу?

Спустя 10 лет история повторяется. Россия давно уже не коммунистическое государство, а вопрос с дилеммой, где поставить запятую в словосочетании «убрать нельзя оставить» в отношении памятника монументального зодчества советского периода имеет разные варианты, и по-прежнему открыт. Сегодня в «Дневном дозоре» к дискуссии мы привлекли региональных лидеров партий, представленных в областном парламенте: что современные политики думают о судьбе памятника в честь одной из самых крупных и противоречивых исторических фигур 20 века?

Очевидными защитниками своего вождя являются коммунисты. Мнениепервого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко.

«Нет лучше пути развития, чем социалистический путь, капитализм заходит в тупик. Мы будем всеми силами отстаивать памятник, тем более, что в следующем году 150 лет со дня рождения Ленина. У нас в Псковской области около 40 скульптур, связанных с Лениным: и памятники, и бюсты. В ряде районов энтузиасты, предприниматели и наши сторонники совместными усилиями восстанавливают эти памятники, ремонтируют. Например, в Порхове сделали хорошо. Спасибо. Там два памятника, и у нас в Пскове два. Я обратился в центральный комитет партии и Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) выделил 300 тысяч на ремонт и поддержку районных памятников. Сейчас будем обращаться к губернатору, потому что многие памятники стоят на учете, как памятники культуры. На их содержание должны выделяться средства. Это наша история. Хотят там сделать зону отдыха - ради бога, но зачем памятник трогать? Украина с этого начинала. Если хотят социальной напряженности, то, пожалуйста. У нас и так много источников напряженности: пенсионная реформа, химзавод в Моглино, на юге области в свиноводческом комплексе напряженность...»

Владимир Ленин - это идеолог социалистического учения. Как уверены приверженцы компартии, самого справедливого для людей строя, формы государственного правления. Но. Владимир Ленин - это гражданская война с миллионами жертв, расстрел семьи последнего российского императора, кровавый террор, начало создания системы ГУЛАГ. Об этом в своем комментарии напоминаетрегиональный координатор ЛДПР Артем Васильев. Жириновцы довольно часто голосуют солидарно с представителями фракции КПРФ, но в вопросе с памятником Ленина на одноименной площади Пскова позиция полярная - снести. Хватит и одного Ильича у Дома Советов.

«В любом случае, личность Владимира Ильича Ленина вошла в историю страны. Только я не понимаю, для чего в таком количестве нужны памятники, которые закрывают центральные улицы и площади городов. Это преступник, который устроил репрессии, «кровавый террор» и развалил царскую империю. В Пскове и Псковской области есть намного больше личностей, которым можно поставить памятник. Одни из них: княгиня Ольга, Александр Невский, император Николай II, которого по приказу Ленина убили всей семьей. На улице Некрасова уже есть один памятник, зачем заставлять ими весь город. В центральном парке можно поставить ту личность, которая будет относиться к нашему городу или области».

Снос памятника Ленину может открыть ящик Пандоры по примеру ситуации в сопредельной Украине, уверенлидер псковских справедливороссов Олег Брячак.По его мнению, памятник трогать не нужно, однако же и без того на центральной площади областного центра есть что снести - комментирует Олег Брячак.

«Памятник нужно оставить, какой бы он не был, но это наша история. Мы не должны уподобляться нашим соседям, которые при Советском Союзе поклонялись Ленину, а потом, когда он рухнул, сразу начали рушить эти памятники. Это будет некрасиво. По моему мнению, памятник должен остаться, если мы смотрим на историю нашего города. Вот Дом культуры профсоюзов не нужен, кинотеатр «Октябрь» тоже не нужен. На месте этих зданий должны быть какие-то фонтаны, парк, скамеечки, газончики, чтобы из ПсковГУ открывался вид на Кремль, Троицкий собор, чтобы была хорошая прогулочная зона в центре».

Противоположное мнение относительно произведения советского монументального искусства на центральной площади Пскова имеетлидер псковского «Яблока», историк Лев Шлосберг:памятник нужно переносить. Вопрос куда, тоже актуальный. Нужная специальная благоустроенная территория, куда можно было бы, по мнению Льва Шлосберга, поставить все архитектурные формы, относящиеся к периоду коммунизма. И вопрос: что делать с Лениным, не псковский, уверен Лев Шлосберг. Позицию оценки 70-летнего периода нашей страны эпохи коммунизма должно сформировать государство. Пока этого нет, в Пскове вопрос о Ленине будет острым.

«Если принимать решение о реформе площади Ленина, то нужно понимать, что мы хотим из нее сделать. Нужно понимать, какой градостроительный и общественный смысл мы хотим этой площади придать. Это парадная площадь, это место отдыха горожан, или это очень относительная реконструкция исторической торговой площади? Это все - возможные варианты градостроительных решений. Безусловно, любое из этих решений потребует принятия политического решения о месте нахождения памятника Ленина. К сожалению, наша страна 25 лет назад не смогла освободиться от коммунистической большевистской топонимики. Это касается не только памятников Ленину, это касается и наименований улиц. У нас есть прекрасная улица Архангельская. Мало кто помнит, что это улица, ведущая к храму Михаила и Гавриила Архангелов. Теперь это улица Ленина, здесь тоже возникает вопрос восстановления исторических названий. У нас есть улица Карла Маркса, которая также имела другое наименование и другие. Мне кажется, что в дискуссиях о главной площади Пскова столкнулись несколько проблем. Первая проблема - это градостроительный смысл этого места и, мне кажется, что пока никто об этом не говорит, а это самое главное, это основа всего подхода и концепции. Второе,это принятие решения, что город Псков, после ста с лишним лет после большевистского переворота, освободился от большевистской топонимики. И тогда воссоздание исторической роли этого места в Пскове может быть частью большой градостроительной реформы. Если ставить отдельно вопросы о перемещении тех или иных памятников, это не приведет к новой жизни этой площади, поскольку ее смысл останется прежним. Нынешний смысл этой площади - кратковременное место проведения парадов на День Победы и главный городской перекресток. Площадь Ленина, как площадь не существует».

Болезненным вопрос судьбы памятника Владимиру Ленину называет илидер псковских единороссов, спикер регионального парламента Александр Котов. Это история, а оценку роли личности Ленина в ней Александр Котов посчитал правильным отдать на откуп историкам. Сейчас иная эпоха, потому Александр Котов считает, что памятник Ленину и с одноименной площади, и от Дома Советов можно было бы перенести, например, к дому-музею «Искра» в Пскове. Однако решения эти нужно принимать с учетом мнения общественности, уверен Александр Котов.

«Памятники такого рода все-таки стоит перенести куда-то в другое место, туда, где они смогли бы отражать деятельность этих людей на территории города Пскова и на территории области. Площадь Ленина - это большое пространство, и, мне кажется, что там можно сделать территорию, которая была бы пригодна для отдыха, для проведения свободного времени горожан, гостей города, туристов. Такие примеры есть не только в столичных городах нашей страны. Если все-таки по итогам общественных обсуждений и консультаций с представителями общественности будет принято решение о том, чтобы убрать памятник Ленину с этой площади, соответственно встанет вопрос о ее переименовании. Мне кажется, это целесообразно. У нас еще останется улица Ленина, так как на этой улице Владимир Ильич непосредственно осуществлял свою деятельность, наверное, пусть останется это название. Оно будет подчеркивать историческую значимость. Все, что касается второго памятника у Дома Советов, мне кажется, что следует подумать и на эту тему. Эти хорошие памятники, которые отражают нашу историю, нужно поставить в другом месте, где человек осуществлял свою деятельность».

Псков называют городом храмов. Кинотеатр «Октябрь», что на площади Ленина, в свое время был построен как «перехватчик» потоков православных, идущих на молебны в Троицкий собор. От памятника Ильичу в нескольких десятках метрах стоит церковь Михаила и Гавриила Архангелов, теперь объект ЮНЕСКО. Но с личностью вождя мирового пролетариата люди православные связывают десятки лет гонений на веру и верующих. Сотням тысяч наших соотечественников это стоило жизни. И вот как видит судьбу памятника Ленину в Пскове настоятель Никольского храма в Любятово,протоиерей Владимир Попов.

«Памятник Ленину нужно убрать потому, что это площадь равноапостольной Ольги, а не площадь Ленина. Ленин вообще не пскович, он не достоин быть в Пскове, не говоря уже о том, что это злодей мирового масштаба. Безусловно, то, что этот памятник стоит до сих пор - позор для Пскова. Уже давно идет декоммунизация и избавление страны от советских символов. Так же как и памятник Кирову, он должен быть убран. Вместо Кирова нужно было поставить памятник Ордин-Нащокину - великому псковичу, который был первым инициатором преобразования России на европейских основах. Он один из величайших людей России и пскович, между прочим. Он достоин памятника, тем более вопрос стоял очень давно, но, к сожалению, тогда он не получил поддержки со стороны администрации города Пскова, ведь город был ничем не обязан ему во время его физического существования».

Длядоктора культурологии, руководителя объединенного псковского музея, главы реготделения Российского военно-исторического общества в Пскове Александра Голышевамысль о сносе (в прямом смысле этого слова) недопустима - это памятник, стоящий на городском балансе, имеющий местное значение. Главный вопрос - куда переносить, и он должен стоять перед властями Пскова прежде всего. А в истории иных городов страны примеры переноса памятников есть, комментирует Александр Голышев.

«История знает много случаев, в том числе и история великого Санкт-Петербурга, о том, что памятники великим людям царям, полководцам перемещались. Иногда в силу политических вещей, но чаще всего это было связано с перепланировкой центральных магистралей. Вообще, моя точка зрения: не очень хорошо, когда с места, к которому псковичи привыкли, какой-то памятник переезжает. С другой стороны, если место, которое ему предлагают, адекватное, то это вполне возможно. Я думаю, что здесь должен быть второй вопрос: куда его перенесут? Это должно быть выполнено при всем уважении к работе скульптора. Если такое место есть, то это вполне допустимо. То, что площадь Ленина нужно перепланировать - это однозначно. По большому счету, на сегодняшний день там нет никакой площади, там есть перекресток, и то без одного крыла. Его нужно разгружать, делать как-то более ярко и красиво».

Дискуссия, которая случилась в рамках сегодняшней программы - первая ласточка в обсуждении обозначенного вопроса. Судьба памятника Ленина на одноименной площади в Пскове - многоаспектный и социально чувствительный вопрос. 10 лет назад власти замахнулись на его решение, да пришлось отступить. Как представляется, погоня за комфортным городским пространством в центре города должна быть не скоротечной и сгоряча, а осторожной и мудрой. Безусловно, выиграет тот, кто почувствует, сможет найти аргументы, сформирует и услышит общественное мнение. Все самое интересное в этом вопросе впереди.