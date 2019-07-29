Общество

Самолеты из Псковской области отправились для тушения лесных пожаров в Сибирь

Самолеты Ил-76 Минобороны России отправились из Псковской области в Красноярск для тушения лесных пожаров, пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Сообщается, что вылеты проходят также с аэродромов в Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской и Ульяновской областях.

Президент России Владимир Путин в среду поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров. В Минобороны добавили, что экипажи самолетов имеют опыт тушения природных пожаров.

«Экипажи Ил-76 Военно-транспортной авиации приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации в аэропорт города Красноярск... По маршруту следования летчики ВТА преодолеют более 4 тысяч километров», - говорится в сообщении.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.