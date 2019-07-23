Происшествия

Псковские спасатели рассказали о трагедии в Иркутской области

Вчера, 22 июля, в 8 утра в Псков вернулась группа из 10 спасателей, которые в Тулуне Иркутской области помогали разбирать завалы после наводнения. Как говорят сами спасатели, помимо основного фронта работ по разбору, была дана команда делать все, о чем попросят местные жители. Сотрудники МЧС отмечают, что помогать пришлось далеко не всем, так как многие дома просто унесло потоком воды. А в затопленных домах, единственное, что удается спасти, после того, как сходит вода - крупная мебель. В основном местные жители просили помочь вынести шкафы и большие комоды, чтобы попытаться найти в них уцелевшие вещи.

Сотрудники Псковского МЧС на встрече с журналистами рассказали, что трагедия гораздо крупнее, чем показывали по телевизору: «Например, в Тулуне сняли только мост и показывали его все время», - рассказал один из членов псковской команды спасателей. Он отметил, что многие люди остались полностью без домов и какого-либо имущества, а некоторые территории, до самого отъезда наших спасателей из Иркутской области, так и были подтоплены.

Как говорят спасатели, истории у всех жителей разные. Кто-то из иркутян всегда понимал, что живет в опасном районе, где возможно затопление, поэтому страховал все, что можно: дом, имущество, технику, автомобили. После трагедии люди обратились в страховую компанию, получили положенные деньги и сразу покинули место наводнения, не пытаясь спасти ни дома, ни имущество. Но есть и те, у кого страховок не было, те, кто десятилетиями наживал имущество и вел хозяйство. Сотрудники Псковского МЧС рассказали, что людям оказывают адресную помощь, но многие до сих пор не понимают, что теперь делать. Многие не могут получить обещанную компенсацию: у кого-то после наводнения не осталось никаких документов, а кто-то и вовсе не был прописан в доме, где жил.

Спасатели рассказали о местном жителе, который решил бросить затопленный дом и уехать. Единственным способом сделать это оказалось получение компенсации. Мужчина пришел в штаб, однако там собралась очередь больше трехсот человек. И это очередь на то, чтобы попасть в список людей, которым необходима компенсация, то есть даже не подача документов. В итоге мужчина отстоял полдня в очереди, которая почти не сдвинулась, и пошел разбирать завалы в остатках от своего дома.

Что касается магазинов и кафе, которые находились в зоне стихийного бедствия, - им никакая компенсация не положена. «Есть те, у кого магазин был застрахован на случай затопления, им повезло. Остальным нет», - рассказывают спасатели.

Псковская команда спасателей приступила к работе 5 июля и находилась на месте наводнения до 19 июля. Им был выделен отдельный участок, на котором они разбирали завалы. Жили псковичи в общежитии, где располагались и беженцы. Как рассказал один из спасателей, сначала на территории проживания воды не было вообще, пили только привезенную в бутылках, мылись в бане. Позже дали техническую воду, появилась возможность ходить в душ, однако, по словам сотрудников МЧС, ее цвет и качество оставляли желать лучшего. Спасатели отметили, что кормили хорошо. «Макароны и чуть-чуть мяса», - шутят они.

Псковские спасатели радуются: «Слава богу, при разборе завалов не обнаружили жертв», - но отмечают, что погибших домашних животных и скотины встречается достаточно много. В случаях неприятных находок вызывается специальная бригада, которая увозит биологические останки и дезинфицирует место обнаружения. Это необходимо во избежание эпидемий, несмотря на то, что все местное население прививается.

Сотрудники МЧС также отметили, что на месте работает много волонтеров, которые живут в палатках и оказывают местным жителям посильную помощь. «Сейчас, в основном, люди пытаются спасти сохранившуюся мебель, вынести и просушить, тут помощь волонтеров очень кстати», - рассказал один из спасателей.

Некоторые местные жители принимают решение полностью снести остатки от домов, ничего не разбирая. Для этого из Иркутска пригнана различная техника, однако сотрудники МЧС говорят, что работа затрудняется тем, что тяжелая техника вязнет в грязи.

Псковские спасатели отметили, что многим жителям помощь оказывалась в индивидуальном порядке. Так, один из местных - молодой человек, который вернулся из армии за день до потопа, попросил сотрудников МЧС помочь вытащить его машину из-под гаража. Он рассказал, что автомобиль стоял внутри, но наступившая вода оторвала гараж от фундамента и отнесла его в сторону. В результате машина, которая вряд ли подлежит восстановлению, оказалась зажатой между землей и постройкой.

Сотрудники МЧС рассказали, что на участке, где они работали, принято решение не восстанавливать дома и больше не строить жилые улицы. По мнению специалистов, район является действительно опасным, на данный момент решено снести все оставшиеся постройки и в дальнейшем сделать парковую зону.

Вчера, 22 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов лично поблагодарили спасателей за работу и вручили благодарственные письма и ценные подарки.

Напомним, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации федерального значения, вызванной наводнением, в Иркутскую область была направлена группировка спасателей Аварийно-спасательной службы Псковской области в количестве 10 человек. 4 июля спасатели прибыли в город Тулун, наиболее пострадавший от разрушительного наводнения. По официальным данным на сегодняшний день известно о 23 погибших и 7 пропавших без вести при наводнении.