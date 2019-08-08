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Общество

Наталья Плявинская: «Семейное древо сердец» увезут с набережной Великой, чтобы довести до ума

09.08.2019 13:05|ПсковКомментариев: 0

Новый арт-объект «Семейное древо сердец», появившийся на набережной реки Великой в Пскове, скоро увезут, чтобы «довести до ума». Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

По ее словам, «Семейное дерево сердец» - это подарок Федерального агентства по делам молодежи в рамках Всероссийского форума молодых семей, который в эти дни проходил в Пскове.

«Процедуры согласования его установки и передачи на баланс города еще не происходило, все это будет чуть позже, - пояснила начальник управления. - Сегодня мы этот арт-объект просто презентовали псковичам. Скоро его увезут и доведут до ума - его должны подкрасить, заказать постамент. За это время должны пройти все процедуры по согласованию установки объекта, после чего объект уже окончательно установят».

Источник: Псковская Лента Новостей
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