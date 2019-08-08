Общество

Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал установку «Семейного древа сердец» на набережной Великой

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области согласовал установку арт-объекта на набережной Великой «Семейное древо сердец». Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета Наталья Тихомирова.

По ее словам, место размещения объекта «находится в границах зоны охраняемого природного ландшафта, и там размещение малых архитектурных форм в принципе допустимо и не противоречит зонам охраняемого природного ландшафта».

«К нам поступил от и.о. заместителя главы администрации Пскова Павла Волкова запрос о согласовании места установки трех малых архитектурных форм, и мы письменно ответили, что установка, согласно регламенту, не противоречит режиму зоны охраняемого природного ландшафта», - пояснила Наталья Тихомирова, добавив, что комитет в данном случае не определяет место установки арт-объекта — оно определяется на городской общественной комиссии по переименованию улиц.

Напомним, арт-объект «Семейное дерево сердец» на набережной реки Великой был представлен сегодня, 9 августа. Как пояснила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, это подарок Федерального агентства по делам молодежи в рамках Всероссийского форума молодых семей, который в эти дни проходил в Пскове.

Скоро арт-объект увезут с набережной для того, чтобы подкрасить и сделать постамент. За это время, отметила начальник управления, должны пройти все процедуры по согласованию установки объекта.