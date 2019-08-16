Общество

В Псковской области запускается проект по мобильным кванториумам

В Псковской области запускается проект по мобильным кванториумам. На первом этапе их будет два. Об этом заявил руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 27 августа, на августовском педсовете в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мобильные кванториумы появятся в 2020 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

Также Александр Седунов подвел основные итоги в системе образования в Псковской области. Он поблагодарил и отметил муниципальные образования, где прошли занятия в рамках проекта «Живые уроки», когда каждый ребенок смог побывать на экскурсиях-уроках в природно-ландшафтных заповедниках и в стенах исторических зданий.

Кроме того, Александр Седунов отметил, что область получила средства на 121 школу, где будут созданы модели цифровой образовательной среды в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Сейчас же, со слов председателя комитета, в регионе заработал первый навигатор программ дополнительного образования Псковской области.

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Помимо этого, Александр Седунов сообщил, что к 2022 году в 100 образовательных учреждениях будут отремонтированы спортивные залы.

Также руководитель регионального комитета по образованию обратил внимание на проблемы загруженности педагогических работников бумажной работой: «Для нас это принципиально важная задача, будем принимать все усилия, чтобы избавить учителей от бюрократической работы».

В конце выступления он пожелал учителям Псковской области реализовать свои планы.