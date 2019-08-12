Общество

В Псковской области появятся денежные сертификаты на дополнительное образование детей

На территории Псковской области в рамках национального проекта «Образование» реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». Одно из направлений этого проекта: создание новых управленческих решений и финансирования дополнительного образования.

В связи с этим в Псковской области начал работу «Навигатор дополнительного образования». Навигатор представляет собой электронный портал, на котором представлены различные программы дополнительного образования, реализуемые в регионе. На сайте также можно оформить сертификат для ребенка, который даст возможность получить дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться ребенок. Государство гарантирует, что заплатит за выбранные кружки или секции, если их будет проводить «проверенная» организация. За более подробной информацией по проекту Псковская Лента Новостей обратилась к специалисту комитета по образованию Псковской области Вере Васильевой.

«Сейчас создается единая информационная система, в которую вносятся все образовательные организации, которые предоставляют услуги дополнительного образования: государственные, муниципальные и частные. Эти организации регистрируются в информационной сети - в этом навигаторе, там же располагаются и сами программы. Можно ознакомиться со всей информацией о программах и выбрать, куда ребенок хочет пойти заниматься», - рассказала Вера Васильева.

Как отметила специалист, одна из главных задач проекта - в изменении метода финансирования дополнительного образования - переход на персонифицированное финансирование.. На данный момент финансирование дополнительных образовательных программ получает учреждение, в дальнейшем его будет получать сама программа, за каждого ребенка, посещающего секцию или кружок.

Навигатор начнет работать с нового учебного года в экспериментальном режиме только для четверти программ, в 13 муниципалитетах - это вводный режим. Это не означает, что за остальные кружки, не попавшие в экспериментальный режим, нужно платить, они, как раньше, будут бесплатными. «Только часть программ будет переведена на персонифицированное финансирование, какие именно, определяет сам муниципалитет. Он также определяет цену сертификата и стоимость программы. Ребенок, получив этот сертификат, сможет потратить эти деньги: выбрать один или несколько кружков, в зависимости от их стоимости», - рассказала специалист комитета по образованию Псковской области.

В комитете также подчеркнули, что на данный момент решается сложный вопрос с нормативной базой и о том, как бюджетные деньги перечислять в частные организации. «Это проще в регионах, которые не являются дотационными. В Псковской области только разрабатывается механизм перечисления средств. Мы планируем, что с 2020 года участники будут получать федеральные деньги, если захотят, и их программы дополнительного образования будут одобрены», - рассказала Вера Васильева.

Сертификат на получение услуг дополнительного образования смогут получить дети с 5 до 18 лет, он будет ежегодным. Сейчас Псковский областной дом детства и юношества «Радуга» еще ведет работу по экспертизе заявленных программ. Однако на сайте «Навигатора дополнительного образования» уже зарегистрировано более 300 программ, работающих на территории всей Псковской области. Сумма сертификата пока не утверждена, однако по прогнозам она составит примерно тысячу рублей.