Общество

Почта России: Псковичи выбирают простую электронную подпись при получении почтовых отправлений

С начала года в УФПС Псковской области 856 103 почтовых отправления получены клиентами при помощи простой электронной подписи. Это 80% от общего количества регистрируемых почтовых отправлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

На сегодняшний день возможность получить посылку, бандероль или заказное письмо без заполнения бумажного извещения и предъявления паспорта обеспечили себе уже почти 35,5 тысяч горожан и жителей области.

Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения электронной подписи ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России и нажать кнопку «Получить через ГосУслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет ПЭП Почты России.

«Регистрация простой электронной подписи занимает несколько минут, но позволяет в пять раз сократить сроки выдачи почты и отказаться от заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает около 30 секунд. Важно, что вес и габариты посылки не имеют значения», – говорит Ромуальдас Нармонтас, заместитель директора филиала Почты России в Пскове.

Еще одна востребованная услуга, уверенно набирающая темпы популярности среди псковичей, – упрощенный прием почтовых отправлений, когда отправитель заранее заполняет адресный бланк со штрих-кодом на сайте Почты России. Такую возможность сегодня используют 26% отправителей в городе.