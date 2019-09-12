Общество

Производители алкоголя настаивают на принятии закона об интернет-торговле их продукцией

Производители алкоголя считают, что необходимо как можно быстрее принять закон об интернет-торговле их продукцией. Это убережет покупателей от опасной продукции, которая зачастую предлагается на незаконных сайтах, пишет «Интерфакс».

«Мы настаиваем на том, чтобы закон об интернет-торговле был принят, хотя, по мнению Минздрава, он расширяет доступность алкоголя и поэтому не имеет права на жизнь», - заявил президент Союза производителей алкогольной продукцией (СПАП) Игорь Косарев в рамках дискуссии на Московском финансовом форуме в пятницу.

По его словам, «пытаться противостоять дистанционным продажам бессмысленно - это все равно, что дуть против ветра». «За 2018 год общий объем дистанционной торговли в стране вырос на 58% и составил 1 трлн 660 млрд рублей», - сообщил он.

Как отметил Косарев, в настоящее время тот, кто решает купить алкоголь в интернете, серьезно рискует, потому что ничего не знает об уровне легальности этой продукции. «В случае принятия закона, когда будет введена доменная зона egais.ru, потребитель будет точно знать, что он покупает легальную продукцию», - сказал он.

Косарев также считает, что этот закон важен даже не с точки зрения легализации интернет-торговли. Напомнив, что в прошлом году было заблокировано порядка 1,5 тыс. сайтов, предлагавших алкоголь, он сообщил, что появилось порядка 2 тыс. новых. «На сегодняшний день бороться с интернет-торговлей даже такими эффективными способами, как внесудебная блокировка сайтов, невозможно, поэтому нужно создать альтернативу», - считает глава СПАП.

Производители алкоголя регулярно выступают за принятие закона.

«Мы всегда поддерживали легализацию продажи алкоголя в интернете. На наш взгляд, крепкий алкоголь должен быть среди первых легализованных сегментов при поэтапной модели законодательного разрешения интернет-продаж алкоголя, так как в нем установлены и эффективно работают такие инструменты контроля как лицензирование и маркировка, и фактически создана платформа для безопасной контролируемой реализации через интернет», - заявил руководитель направления корпоративных отношений Diageo по России Дмитрий Петров.

«Выгода от легализации дистанционных продаж очевидна. Для государства - это создание дополнительных рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет, в том числе и за счет снижения нелегального оборота. Для потребителей - это защита от риска приобретения опасной продукции, а также возможность простой и быстрой обратной связи в случае претензий к продукции. Для законопослушных участников рынка - возможность развивать новый канал продаж и оптимизировать свои затраты. Включение алкоголя в корзину потребительских товаров при доставке и увеличение размера чека положительно скажется на рентабельности данного канала продаж и снижении ценовой инфляции на все товары», - отметил он.

В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует - алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал Минфин, который ранее разработал законопроект об онлайн-продажах алкоголя. Он предусматривал поэтапную легализацию торговли алкоголем через интернет. В августе прошлого года Минфин внес этот законопроект в правительство с разногласиями. Сейчас он находится на доработке.

Предполагается, что первый этап, когда ограничения снимут с производителей и оптовых продавцов, пройдет с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года. В этот период продавать через интернет можно будет только вина, в том числе и игристые, с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

На втором этапе - до 1 января 2023 года - к интернет-торговле присоединятся сельхозорганизации, производящие вино, и производители пива, сидра, медовухи, пуаре, а также оптовые компании, работающие с этой продукцией. Торговые сети до 2023 года не смогут продавать алкоголь через интернет.

Для продажи алкоголя через интернет компании должны будут подать заявку на включение в специальный реестр, который будет курировать Росалкогольрегулирование, а также зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru.