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Общество

Прокуратура проверяет ТЮЗ Екатеринбурга из-за показавшегося зрителям порнографическим псковского спектакля «Ревизор»

13.09.2019 21:37|ПсковКомментариев: 2

Свердловская прокуратура инициировала проверку информации о происходящем в екатеринбургском Театре юного зрителя. Надзорное ведомство отреагировало на разгорающийся скандал вокруг спектакля «Ревизор», который показался некоторым зрителям порнографическим, пишет URA.RU.

Постановка Псковского театра драмы имени Пушкина была показана в рамках фестиваля «Реальный театр» (с 6 по 13 сентября).

«По сценарию герой Хлестаков срывает со своей невесты Марии одежду, несет ее в спальню, где кидает на постель и под одеялом совершает действия, напоминающие половой акт. По версии присутствовавшей на спектакле екатеринбурженки, «на это смотрел полный зал детей», - пишет портал.

«Действительно проводится проверка появившейся информации. Однако делать какие-либо выводы пока преждевременно», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

Директор «Реального театра» Олег Лоевский считает, что организаторы ничего не нарушили. «Люди должны нести ответственность за свои поступки. У нас на билете написано „18+“, на афише написано „18+“, а человек ведет к нам ребенка, который выглядит, как взрослый, и потому попадает на спектакль. Мы соблюдаем все законы и хотим, чтобы их соблюдали другие люди», - пояснил театральный деятель «URA.RU».

На стороне ТЮЗа выступил и политолог Александр Белоусов. «Если ТЮЗ не показывает любые спектакли, в том числе спектакли +18 - значит, лишается части прибыли. И содержать тогда его должны налогоплательщики. Вопрос открытый: вы готовы к тому, чтобы оплачивать „моральный налог“ на отказ показывать подобные спектакли в ТЮЗе?» - написал эксперт на своей странице в Facebook.

Спектакль «Ревизор» на псковской сцене собирает полные залы. «Ревизор» Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина попал в топ-5 лучших спектаклей ноября прошлого года на петербургской сцене по мнению театрального критика Оксаны Кушляевой.

Режиссер спектакля «Ревизор» Петр Шерешевский, почти не меняя текста пьесы, действие которой у него перенесено в сегодняшний день, резко поменял привычный жанр «Ревизора». Его спектакль - странный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты. В спектакле немало социальной сатиры, примет нашего времени, киноцитат и популярных мемов, однако они не закрывают от зрителя главной мысли: продать душу силам зла совсем нетрудно, можно даже не расписываться кровью - и не заметить, как потерял самое дорогое. Эффектная театральная подача, глубина и многомерность смыслов, острые, иногда шокирующие сценические решения, элегантная сценография, обилие музыки - всё это новый «Ревизор», успевший наделать шуму не только в Пскове, но привлечь внимание всей театральной России.

Отметим, в Псковской области некоторые зрители также усмотрели «клубничку» в спектакле и пытались писать на режиссера и актеров доносы.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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