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Общество

Скандал с «Ревизором»

17.09.2019 16:39|ПсковКомментариев: 3

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего в эфир радио «Эхо Москвы» в Пскове 16 сентября. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - скандал со спектаклем «Ревизор» в Екатеринбурге.

Свердловская прокуратура инициировала проверку информации о произошедшем в екатеринбургском Театре юного зрителя. Надзорное ведомство отреагировало на разгорающийся скандал вокруг спектакля «Ревизор», который показался некоторым зрителям порнографическим. Постановка Псковского театра драмы имени Пушкина была показана в рамках фестиваля «Реальный театр», проходившего с 6 по 13 сентября. Сцены моющегося в душе Хлестакова (естественно, нагишом) и особенно сцена изнасилования дочери городничего показались екатеринбургской журналистке Алене Абрамовой чрезмерными, тем более что, как она утверждает, в зале были дети. Естественно, скандал моментально перекинулся в СМИ и соцсети, начались обсуждения. Почти год назад аналогичная ситуация с постановкой Петра Шерешевского «Ревизор» была в Пскове: один из зрителей, педагог по образованию, написал гневное письмо на сайт губернатора региона. А общественность гудит спорами о допустимом и недопустимом на сцене театра, размышляет о распущенности и погоне за золотым тельцом «многих современных режиссеров», о необходимости по крайней мере частичного цензурирования театральных постановок. Да и вообще о падении морали и нравственности в современном мире.

Остро отреагировала на екатеринбургский скандал руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова.

«Я бы назвала все это вакханалией в искусстве, и, собственно говоря, думаю, что это не имеет никакого отношения к искусству. Это абсолютно коммерческая история, история о деньгАх или о дЕньгах. Потому что то, что сегодня происходит с театрами, вызывает много вопросов. С одной стороны театр дотируется государством, а с другой зарабатывает сам. В итоге актеры, которые раздеваются на сцене, получают три копейки, а не три копейки получают режиссеры-постановщики этих странных перформансов. Еще раз повторюсь: совершенно коммерцианализированная история. Нет здесь какой-то высокой задачи и цели, чтобы достичь каких-то творческих закономерных успехов. Считаю, что все упирается в деньги, и нельзя говорить о чем-то серьезном, сравнивая это с Мейерхольдом, с Таировым. Мы видим некоторое повторение с тем, что было на рубеже 19 и 20 века, и оно логичное: когда пытаются взорвать консервативное пространство и найти для этого какие-то способы. А способ может быть только один - когда ты достучишься до зрителя и его эмоций, до его сознания, и человек уйдет со спектакля озаренный какой-то новой пьесой и найдет какие-то новые смыслы, увидит, что 19 век актуален и в 21-м. Но, честно говоря, я посмотрела в нашем театре «Таланты и поклонники», и абсолютно меня там не впечатлили ни конструкции, ни дохлая курица. Все это выглядит очень смешно на самом деле».

Псковский театр выступил с официальным заявлением относительно обвинений в порнографических сценах, присутствии в зале екатеринбургского ТЮЗа детей, несмотря на имеющуюся возрастную маркировку постановки 18+. Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев прокомментировал ситуацию для «Дневного дозора». Для него нападки на постановку - это не свидетельство желания отдельных граждан вернуться к цензуре. Хотя для него, известного режиссера, есть определенные вещи, которые на сцене он ставить не может по определению.

«Это никакая не цензура, это называется одним простым словом - мракобесие и непонимание ситуации. Наш спектакль «Ревизор» имеет возрастной ценз «18+». Если спектакль идет вечером с пометкой «18+» на афише, на билете и так далее, то, мне кажется, в первую очередь, это проблема родителей и учителей, которые ведут на него детей. Честно скажу: то, что какая-то журналистка где-то что-то увидела - это проблема СМИ, которые подхватили это все, не разобравшись в сути вопроса. Это спектакль, который шел в рамках фестиваля «Реальный театр» - взрослого фестиваля со взрослыми спектаклями. И да, наверное, есть определенная проблема в том, что нельзя было пускать детей на фестиваль с пометкой 18+. Если, конечно, дети в зале были. Потому что я пока подтверждений того, что дети в зале были, не видел. Никакой порнографии и тем более никакой эротики в спектакле нет. Если на заднем плане принимает душ артист с голой попой в сторону зала, я не вижу в этом ни эротики, ни порнографии. А давайте тогда куда мы денем картины Иванова, Рубенса и так далее? Мы тоже припишем это к порнографии? Есть вещи, которые показывать нельзя. Конечно, нельзя показывать обнаженный секс на сцене, нельзя хаять Родину, материнство, веру и так далее. Есть святые вещи, которые нельзя трогать»

Хлестакова в спектакле «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского играет актер Камиль Хардин. Именно его (прошу прощения) обнаженная филейная часть обращена к залу. Считает ли он сцену в душе и сцену с изнасилованием дочки городничего порнографией - Камиль Хардин пояснил нашей программе.

«В сцене в душе я стою в глубине, перекрыт кучей декораций - прозрачная сетка, зеркала и так далее. Стою спиной обнаженный. Даже Николай Коляда дал комментарий по этому поводу. Он играл спектакль, где Хлестаков на переднем плане насиловал дочь городничегои супругу. А тут.... И сцена постельная, которая происходит - тоже не на переднем плане, а под одеялом. Очень странно называть такое действие порноспектаклем. Непросто ведь спектакль имеет пометку «18+». Это либо жестокость, либо мат, либо какая-то обнаженка. Надо же было подготовиться, прочитать рецензии, отзывы - почему конкретно на этот спектакль есть возрастное ограничение. Мне кажется, родители просто увидели название «Ревизор» и подумали: «Ну как, это же Гоголь, это же «Ревизор», проигнорировав, что это фантазия на тему. Подумали, ну что там может быть плохого?»

Ситуация скандала вызвана неразберихой и путаницей организаторов, предполагает актер Псковского академического театра, заслуженный артист России Сергей Попков. И, опять же не понимает, с чем связано возмущение зрителей от сценического действа: на его взгляд, никакой эротики в спектакле не представлено. Если на то пошло, в интернете современные дети могут без труда найти куда более шокирующий контент.

«Там только одна постельная сцена, да и то... В наше время, когда у каждого ребенка есть интернет, чего только они не видят и не знают! А у нас в спектакле все очень деликатно сделано. Я так считаю, что все в художественной переработке было».

Журналист и блогер, поклонник театра Александр Донецкий, комментируя ситуацию со скандалом в Екатеринбурге, четко разделяет два события: спектакль, который коллега считает мощным и глубоким, и хайп со скандалом, созданный местной журналисткой. И этот самый хайп уже навесил на постановку «Ревизора» бирку или клеймо «порноспектакля», что, вообще-то, не так. Комментарий Александра Донецкого.

 

«Что меня еще расстраивает во всей этой истории, так это реакция такого, знаете, спесивого, самодовольного жлобья, которое начинает беситься на интернет-форумах. Всякого рода агрессивные недоумки начинают строчить что-то вроде: «развлекайтесь у себя в подвалах», «не надо портить Гоголя своими фантазиями», «у Гоголя сцен изнасилования не было» - и так далее. Вот что на это можно ответить? Искусство театра никому ничем не обязано. Искусство театра - это не музей восковых фигур, пропахший нафталином, и не иллюстрация в школьной хрестоматии. А тот театр, о котором они постоянно пишут и вякают, существует исключительно в их убогом воображении. Театр-музей на самом деле никому не нужен. Никто не пойдет его смотреть. Даже сами эти злопыхатели, прячущиеся под фальшивыми никами. Вот все эти «писания» на форумах - просто явление наглого любующегося собой невежества и вульгарности, требующего «сделайте нам красиво». Как будто не было вообще 20 века с его массовой культурой, не было Бертолуччи, Пазолини, не было Ларса фон Триера и Франсуа Озона, не было «театра жестокости» Антонена Арто - тут можно долго перечислять. Вот всего этого не было, в представлении этих людей, пишущих на форумах. Но, тем не менее, они - эти реальные, живые люди - существуют и пытаются как-то свою точку зрения продвинуть».

Всю сознательную жизнь обожает читать, в том числе и Гоголя, протоиерей Владимир Попов. Он соглашается: в театре допустима и порнография, и кровь, и натурализм. Правда, на все эти вещи алчно смотрели в античности. Зачем это веку XXI? Отец Владимир отвечает просто: вернулись времена безбожия, распущенности. Чтобы это остановить, нужно быть просвещенным: читать классику - это и есть прививка нравственности.

«В эпоху античности театр вполне допускал это все. Более того, там порнография была прямо у всех на виду, и это было самым привлекательным зрелищем. Так что тут ничего не поделаешь. Мы как раз и идем к этому времени - так что, знаете ли, можно возмущаться, но это бессмысленно в том плане, что подавляющий процент публики, я думаю, будет с удовольствием смотреть на все это. Но это просто потакание общему духу времени, общему духу нашей возрожденной древней античности в этом смысле. Так что это последствия нашего полного отступления от христианства. Оно глубинное, это отступление».

Действительно, в современном мире выбор, во что или кого верить, свободный. Может ли быть цензура? Должна ли она быть? Все это уже пройденный этап. До некоторой степени цензура - это и есть возрастная маркировка любого контента: программ, спектаклей, публикаций. И если стоит «18+», значит можно ждать всего, что бывает во взрослой жизни, скажет так. Естественно, детей младшего возраста необходимо от этого беречь. И воспитывать: в школе, в семье, в обществе. Не запрещать и запирать под замок, а именно учить думать, анализировать, формировать кругозор, прививать вкус. Тогда человек сам примет для себя, что и сколько пить, на какие спектакли ходить и что из себя представлять.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Вокруг спектакля «Ревизор» псковского театра разгорелся скандал - артистов обвинили в порнографии на сцене свердловского ТЮЗа. Допустимо ли вольное обращение с классикой?
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