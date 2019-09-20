Общество

Депутаты Псковского областного Собрания встретились с представителями ОЖД

В Псковском областном Собрании прошла встреча депутатов с руководителями и представителями «Октябрьской железной дороги». На совещании обсудили вопросы взаимодействия РЖД с администрацией Псковской области, поделились результатами совместной работы за прошедший год и дальнейшими планами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В приветственной речи председатель регионального парламента Александр Котов обратил внимание, что совместная работа с РЖД положительно отражается на жителях области и туристическом потоке. И отметил, что сегодня они обсудят дальнейшие перспективы развития и взаимодействия.

Исполняющий обязанности начальника Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко отметил, что каркас железных дорог в Псковской области составляет порядка 1000 км линий. По его мнению, это позволяет значительно увеличить объем транспортных перевозок. Так, особую экономическую зону «Моглино» он назвал перспективной для развития и позволяющей увеличение перевозок, что в свою очередь положительно повлияет на экономику Псковской области.