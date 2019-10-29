Общество

Теплая погода ждет псковичей на День народного единства, а также весь ноябрь

4 ноября в День народного единства псковичей ждет теплая погода. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова, столбик термометра поднимется до +10 градусов.

После 4 ноября характер погоды постепенно изменится - и днем и ночью температуры будут в пределах от -1 до +4 градусов.

Что касается ветра, то с 4 по 6 ноября ожидается северный и северо-восточный ветер, затем с 7 ноября он изменит направление и станет южным.

«В регионе будет тепло и сыро для ноября», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Такой характер погоды будет характерен для первой половины ноября — южный ветер, температура около 0 градусов, сопровождающаяся осадками в виде мокрого снега и дождя.