Общество

Уполномоченный по правам человека в Псковской области принял участие в международной конференции «Защита прав граждан без определенного места жительства»

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в международной конференции «Защита прав граждан без определенного места жительства», которая прошла в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена, конференция была организована по инициативе уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, а партнерами выступили Герценовский университет, Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «Ночлежка», генеральные консульства Германии, Нидерландов, Финляндии и Швеции в Санкт-Петербурге.

Приветствия участникам конференции направили председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

В конференции приняли участие представители Уполномоченного по правам человека в РФ, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в РФ, дипломатического корпуса, эксперты и социальные работники из Германии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Швеции, омбудсмены и руководители государственных учреждений и общественных организаций из более 20-ти регионов России.

Основными темами конференции стали предоставление низкопороговых социальных услуг бездомным, проблемы учета и документирования людей без определенного места жительства, оказание медицинской помощи и предоставление лекарственного обеспечения людям без определенного места жительства, комплексный подход к ресоциализации бездомных людей.

На конференции был рассмотрен широкий круг проблем и опыт их решения, в том числе и российский, и зарубежный - в сфере профилактики бездомности, предоставления низкопороговых услуг, при учете и документировании лиц без определенного места жительства, оказании им медицинской помощи, предоставлении лекарственных препаратов, ресоциализации.

В рамках конференции работала выставка фотографий о жизни бездомного Петербурга «С другой стороны». Ее автор Артем Лешко с 2018 года сотрудничает с «Ночлежкой», «Мальтийской службой помощи», волонтерами «Благотворительной больницы» и других общественных проектов по помощи людям, оказавшимся на улице.

Как отметил по итогам Конференции псковский омбудсмен Дмитрий Шахов достаточно интересный опыт и практика работы местных властей были отражены в докладе комитета по социальной защите администрации Стокгольма. Также интересен финский опыт предотвращения бездомности и программа «Сначала жилье» фонда The Y-foundation (четвертый по величине арендодатель Финляндии, работающий в более 50 городах и предоставляющий муниципалитетам социальное жилье для людей, находящихся под угрозой бездомности).