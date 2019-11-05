Общество

Воровство крышек люков привело к подтоплению улиц Пскова

Более ста крышек канализационных люков своровали в Пскове за последнее время. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на брифинге 7 ноября глава администрации города Пскова Александр Братчиков, рассказывая о причинах, по которым на днях из-за дождей были сильно подтоплены улицы города.

«За последнее время разворовано более ста крышек. А когда это происходит, коммунальными службами ставятся обычные крышки - без дырок, что может приводить к временному застою воды», - пояснил сити-менеджер.

Он обратился к горожанам с призывом не заниматься воровством крышек от люков, поскольку это в корне неправильно.

Также Александр Братчиков сообщил, что подрядчики старались своевременно прочищать поверхность ливневых колодцев, чтобы вода после дождя быстрее уходила.

Контракт на ливневку на улице Юбилейной, по его словам, разыгран. «В период недавних дождей в рамках обследования мы нашли несколько мест, где стояла вода, где в одном месте пресекалась ливневая и хозяйственная канализация. Мы раскопали это место и заменили порядка 200 метров трубы, и эта проблема исчезла», - заключил он.